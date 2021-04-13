Врач объясняет, почему жирные кислоты Omega-3 надо принимать круглый год

Семейный врач Андрис Бауманис отмечает, что на нашей географической широте существует несколько важных элементов, содействующих очень важным процессам в организме и поддерживающих здоровье в целом, и одним из них является Omega-3. Врач обобщил практическую информацию о значении и действии жирных кислот Omega-3, а также об их источнике - рыбьем жире, - предоставив практические рекомендации, почему они имеют важное значение для формирования нашего здоровья.

С учетом того, что в повседневной жизни не все питательные вещества, витамины и минералы мы можем получить с пищей, кроме того, редко кому удается сохранить отличный баланс в рационе питания, поэтому соединения жирных кислот Omega-3 (рыбий жир) для обеспечения полноценных функций иммунитета каждому следует принимать в течение всего года. Жирные кислоты Omega-3 не только заботятся о здоровье нашего сердца, зрении, мозговой деятельности, но и поддерживают защитные силы организма от неблагоприятных условий окружающей среды.

Жирные кислоты Omega-3 являются неотъемлемой составной частью тканей мозга.

Более 50% сухой массы мозга составляют структурные липиды (фосфолипиды). Для обеспечения оптимального зрения, нейронного и когнитивного развития, необходимо достаточное количество жирных кислот Omega-3. Кроме того, Omega-3 оказывают позитивное влияние на развитие плода и ребенка как на ранних, так и на поздних этапах развития.

Тройка основных жирных кислот Omega-3 - ALА, EPА, DHА, которые во взаимосвязи создают добавленную стоимость для здоровья

Тройка основных жирных кислот Omega-3: альфа-линоленовая кислота (ALА), эйкозапентаеновая кислота (EPА) и докозагексаеновая кислота (DHА). ALА - жирная кислота Omega-3 растительного происхождения, которую наш организм сам производить не может, поэтому ее надо получать с пищей. Она содержится в бобовых, тыкве, отдельных проростках, в растительном масле, орехах, семенах и водорослях. В свою очередь EPА и DHА называют жирными кислотами Omega-3 с длинной цепью, которые в большинстве случаев не удается получить в достаточном количестве с пищей. Именно поэтому единственным практическим способом повседневного повышения уровня жирных кислот EPА и DHА в организме является их прием в виде высококачественных пищевых добавок.

Важен высококачественный источник Omega-3

Особо богатым источником жирных кислот EPА и DHА является морская рыба, а вместе с тем и хорошо знакомый рыбий жир. Жирные кислоты Omega-3 накапливаются в рыбе, потому что рыба питается фитопланктоном, который питается микроводорослями, являющимися первоисточником Omega-3. Даже при ежедневном употреблении рыбы не всегда удается обеспечить рекомендуемую суточную дозу Omega-3, поэтому рыбий жир помогает компенсировать нехватку.

На способность усвоения жирных кислот Omega-3 в организме влияет общая композиция питательных веществ в продукте, в том числе клетчатка. Хуже усваиваются жирные кислоты из орехов, семян и бобовых, а лучше - из растительного масла и рыбы, таким образом рыбий жир является эффективным источником Omega-3.

Рекомендуемые дозы