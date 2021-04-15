Чт, 15.04.2021
В Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, который был бы связан с вакциной от Covid-19. Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня
Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня

В среду утром наркоман ограбил заправочную станцию ​​в Риге

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Риге, на улице Даугавгривас, утром в среду, 14 апреля, некий наркоман ограбил автозаправочную станцию, сообщили LETA в Государственной полиции.

Сотрудница АЗС в 6:00 открыла дверь, чтобы начать работу магазина у заправки. В помещение вошел мужчина, который хотел купить спиртные напитки, на что сотрудница ответила, что продажа оных будет разрешена только позже.

Человек пробыл в помещении еще некоторое время и снова попытался купить алкоголь, но, поняв, что этого не произойдет, покинул помещение. Когда человек покинул точку продажи, продавец запер дверь магазина.

Спустя некоторое время мужчина вернулся, разбил окна кирпичом и ворвался в помещение, а также пригрозил нанести продавщице телесные повреждения, если ему не отдадут деньги.

Человек взял из кассы около 100 евро, после чего продолжил поиски еды и напитков на складе торговой точки.

На месте происшествия вскоре появилась полиция, которая задержала предполагаемого виновника - мужчину 1983 года рождения, у которого также была обнаружена украденная сумма денег.

На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина ранее же попадал в поле зрения полиции из-за употребления наркотиков и другой преступной деятельности аналогичного характера.

Мужчину заключили под стражу.

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