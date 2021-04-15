В среду утром наркоман ограбил заправочную станцию ​​в Риге

Сотрудница АЗС в 6:00 открыла дверь, чтобы начать работу магазина у заправки. В помещение вошел мужчина, который хотел купить спиртные напитки, на что сотрудница ответила, что продажа оных будет разрешена только позже.

Человек пробыл в помещении еще некоторое время и снова попытался купить алкоголь, но, поняв, что этого не произойдет, покинул помещение. Когда человек покинул точку продажи, продавец запер дверь магазина.

Спустя некоторое время мужчина вернулся, разбил окна кирпичом и ворвался в помещение, а также пригрозил нанести продавщице телесные повреждения, если ему не отдадут деньги.

Человек взял из кассы около 100 евро, после чего продолжил поиски еды и напитков на складе торговой точки.

На месте происшествия вскоре появилась полиция, которая задержала предполагаемого виновника - мужчину 1983 года рождения, у которого также была обнаружена украденная сумма денег.

На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина ранее же попадал в поле зрения полиции из-за употребления наркотиков и другой преступной деятельности аналогичного характера.