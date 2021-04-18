По дорогам Эстонии будут передвигаться колонны военной техники

В воскресенье, 18 апреля, в первой половине дня две колонны военной техники будут двигаться по направлению Тапа-Пярну-Икла, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

В понедельник, 19 апреля, в первой половине дня три колонны тяжелой военной техники будут двигаться по направлению Тапа-Мяо-Имавере-Вильянди-Тырва-Валга, и еще три - по направлению Тапа-Пярну-Икла.

Максимальная скорость передвижения колонны Сил обороны - 70 км/ч, а длинна - 15 транспортных средств.