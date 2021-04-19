Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Новые правила позволят взламывать двери квартир для "принудительного" ремонта

ФОТО: Madhourse/Shutterstock.

Новый регламент позволит взламывать дверь квартиры для проведения необходимых ремонтных работ. Это в свою очередь сможет решить давнюю проблему, когда владельцы квартир не предоставляют мастерам доступ в свои квартиры и, таким образом, невозможно вовремя выполнить ни аварийный, ни плановый ремонт, сообщает программа 4. studija.

"Это решение о временной защите является основанием для дальнейших действий - если собственник не соблюдает это решение, то с помощью присяжных судебных приставов можно войти в квартиру и провести все необходимые работы. В заявлении указывается, что собственник квартиры не предоставляет доступ в жилой дом, что грозит, например, протечкой воды и тем, что зальет нескольких квартир. Затем судья рассматривает это ходатайство и в течение 10 дней выносит решение", - пояснил директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс.

Это означает, что дверь квартиры может быть открыта, взломана или иным образом можно проникнуть в собственность для проведения необходимого ремонта по решению суда.

Постановление вступит в силу в середине апреля.

Все подробности - в сюжете!

Видео: Сюжет 4. studija (на латышском языке)

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