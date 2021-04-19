Новые правила позволят взламывать двери квартир для "принудительного" ремонта

"Это решение о временной защите является основанием для дальнейших действий - если собственник не соблюдает это решение, то с помощью присяжных судебных приставов можно войти в квартиру и провести все необходимые работы. В заявлении указывается, что собственник квартиры не предоставляет доступ в жилой дом, что грозит, например, протечкой воды и тем, что зальет нескольких квартир. Затем судья рассматривает это ходатайство и в течение 10 дней выносит решение", - пояснил директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс.