Новые правила позволят взламывать двери квартир для "принудительного" ремонта

"Это решение о временной защите является основанием для дальнейших действий - если собственник не соблюдает это решение, то с помощью присяжных судебных приставов можно войти в квартиру и провести все необходимые работы. В заявлении указывается, что собственник квартиры не предоставляет доступ в жилой дом, что грозит, например, протечкой воды и тем, что зальет нескольких квартир. Затем судья рассматривает это ходатайство и в течение 10 дней выносит решение", - пояснил директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс.
Это означает, что дверь квартиры может быть открыта, взломана или иным образом можно проникнуть в собственность для проведения необходимого ремонта по решению суда.
Постановление вступит в силу в середине апреля.
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