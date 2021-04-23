"Вакцинируем за идею": врач о низком тарифе в 7,60 евро за эпизод и нереальных "8 человек за час"

За оказание оплачиваемых государством медицинских услуг установлены тарифы, которые определяют суммы, получаемые учреждениями за оказание той или иной услуги."Нашу Ассоциацию сельских семейных врачей давно не устраивают тарифы на вакцинацию, потому что они не соответствуют вложенному труду", - заявила Козловска.

Ранее ассоциации удалось добиться повышения тарифа на вакцинацию для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей до 12,60 евро, в то время как для всех остальных групп тариф за эпизод вакцинации по-прежнему составляет 7,60 евро.

По словам Козловской, реальные расходы семейных врачей на вакцинацию одного человека от Covid-19 составляет от 15 до 16 евро. В настоящее время ассоциация готова согласиться на повышение тарифа для всех групп вакцинированных до 12,60 евро.

На следующей неделе ассоциация направит в Министерство здравоохранения письмо по этому вопросу, в котором будет указано, что ассоциация оценила и "рассчитала объективный тариф на вакцинацию".

По словам Козловской, сейчас те семейные врачи, которые занимаются вакцинацией, делают это не из-за тарифов. "Те семейные врачи, которые выполняют эту работу, делают это во имя идеи, а не тарифа", - признала она.

Козловска считает, что, если бы этот тариф был установлен на уровне 12,60 евро, вакцинацией занялись бы больше врачей общей практики. В настоящее время этим занимается лишь около половины врачей.

Что не так с тарифом?

Высказывая свое видение того, почему тариф на вакцинацию сейчас не соответствует реальной ситуации, Козловска отметила, что процесс вакцинации включает не только введение вакцины пациенту - наряду с другими задачами необходимо обеспечить и постоянное общение с вакцинируемыми. Это, в свою очередь, создает проблемы, поскольку плохо организованная доставка вакцины часто требует изменения времени вакцинации пациентов.

В таких ситуациях, по словам Козловской, приходится повторно связываться с пациентами и переносить вакцинацию. В результате пациенты иногда отказываются вакцинироваться или не хотят делать это вакциной конкретного производителя, что "возлагает на плечи врачей дополнительную разъяснительную и убеждающую работу".

В ходе рабочих переговоров Минздрава прозвучало, что семейный врач в течение часа может провести вакцинацию восьми человек, однако Козловска не согласна с такими расчетами.

"Кто-то из Минздрава должен прийти к семейному врачу и посмотреть, как выглядит качественная вакцинация", - сказала президент ассоциации.

Она объяснила, что невозможно вакцинировать такое количество пациентов за час, так как у каждого пациента должна быть оценка истории болезни, а в некоторых ситуациях, например, при сердечных заболеваниях, также необходимо сделать кардиограмму.

Нормальная вакцинация одного человека, по словам президента ассоциации, занимает 15 минут, к тому же в практике Козловской, например, пациенты вакцинируются только два-три дня из всех дней недели. При этом в ее практике также работают резидент, которого нет во всех терапевтических кабинетах, и фельдшер.