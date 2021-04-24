Сб, 24.04.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Эстонская Maxima отправит вакцинированных сотрудников в Египет

Maxima. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Генеральный директор Maxima Eesti OÜ Эдвинас Волкас объявил внутри компании розыгрыш поездок, призывая сотрудников активно вакцинироваться, пишет Rus.Postimees

Среди всех вакцинированных сотрудников Maxima будут разыграны десять недельных поездок на двоих в Хургаду, Египет. Победителей ждет отдых в пятизвездочном отеле с пакетом "все включено", которым можно пользоваться во второй половине года.

Maxima отмечает, что и раньше оплачивала как медицинские справки, так и ежегодную вакцинацию от гриппа. Сейчас торговая сеть хочет повысить заинтересованность своих сотрудников в вакцинации от коронавируса при первой возможности.

"Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни, чувствовать себя в безопасности на работе и провести летний отдых без ограничений", - сказал Волкас. 

Maxima провела несколько внутренних курсов, на которых врач объяснил всем сотрудникам различия, действие и безопасность вакцин. Во время онлайн-обучения люди также имели возможность задавать вопросы.

Во время распространения коронавируса торговая сеть предоставила людям с симптомами возможность проходить тест за счет компании.

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