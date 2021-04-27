Не дали стул: Урсула фон дер Ляйен признала, что грубый прием в Турции задел ее

Что случилось?

В Анкаре 6 апреля состоялась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В Сети оказались кадры этой встречи: организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган. Фон дер Ляйен сначала тоже направилась к стульям для лидеров, но осталась стоять, пробормотав: "Эмм…". Ей пришлось сесть в стороне от мужчин на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Что было дальше?

Скандал сразу назвали "софагейтом" (от англ. sofa - диван). Дело в том, что Мишель и фон дер Ляйен как представители ЕС являются равновеликими фигурами.

На следующий день в сторону Мишеля посыпался шквал критики от коллег по цеху, в частности, из-за того, что одной из тем повестки визита были права женщин.

Мишель тут же написал в Facebook, что фото встречи произвели ложное впечатление. Извиняться он не стал:

"Строгое толкование турецкими службами правил протокола… привело к удручающей ситуации - другому, даже несколько уничижительному отношению к президенту Европейской комиссии", 5

- приводит его слова BBC.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал СМИ: "Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире... Расстановка мест была проведена в соответствии с предложением ЕС. Точка. Мы бы не стали раскрывать этот факт, если бы против Турции не выдвигались обвинения. Требования и предложения со стороны ЕС были выполнены, и в ходе встречи выполнялся соответствующий протокол".

В офисе фон дер Ляйен отметили, что она попросила свою команду принять соответствующие меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Что на выступлении сказала фон дер Ляйен?

"Я не нахожу этому других объяснений, кроме того, что я - женщина", 5

- слова фон дер Ляйен на выступлении перед депутатами на пленарной сессии Европарламента.

Она напомнила, что является первой женщиной на своем посту и важно, чтобы с ней обращались соответственно.

"Глядя на фотографии с предыдущих встреч, не замечаю недостатка в стульях. Однако на этих снимках и ни одной женщины не было", - отметила она.

Ляйен признала, что "почувствовала себя раненой и одинокой и как женщина, и как европейка".

Этот инцидент, как считает фон дер Ляйен, показывает, насколько еще долог путь к равноправию женщин.