Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Более 200 кг кокаина и участие в преступной группировке: в Карибском море задержан гражданин Латвии

Антильские вооруженные силы в Карибском море. ФОТО: Fanny Marsot / AFP / Scanpix

Вооруженные силы Карибского моря задержали в середине апреля неподалеку от Сент-Люсии яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму, пишет Rus.Postimees.

Подчиняющиеся Франции антильские вооруженные силы Forces armées aux Antilles (FAA) задержали яхту вечером 15 апреля и конфисковали 210 кг наркотиков, пишет новостной портал Барбадоса Loop.

В пятницу, 23 апреля, пойманные с кокаином 43-летний гражданин Эстонии и 64-летний гражданин Латвии предстали перед судом Мартиники и были взяты под стражу на время предварительного следствия.

Им предъявлено обвинение в организации наркотрафика и членстве в преступной группировке.

В случае обвинительного приговора их может ждать до 30 лет лишения свободы.

Forces armées aux Antilles (FAA) подчиняется Франции, это воинское подразделение действует в районе Французских Антильских островов.

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