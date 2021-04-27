Более 200 кг кокаина и участие в преступной группировке: в Карибском море задержан гражданин Латвии

Вооруженные силы Карибского моря задержали в середине апреля неподалеку от Сент-Люсии яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму, пишет Rus.Postimees.