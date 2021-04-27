Более 200 кг кокаина и участие в преступной группировке: в Карибском море задержан гражданин Латвии

Подчиняющиеся Франции антильские вооруженные силы Forces armées aux Antilles (FAA) задержали яхту вечером 15 апреля и конфисковали 210 кг наркотиков, пишет новостной портал Барбадоса Loop.
В пятницу, 23 апреля, пойманные с кокаином 43-летний гражданин Эстонии и 64-летний гражданин Латвии предстали перед судом Мартиники и были взяты под стражу на время предварительного следствия.
Им предъявлено обвинение в организации наркотрафика и членстве в преступной группировке.
В случае обвинительного приговора их может ждать до 30 лет лишения свободы.
Forces armées aux Antilles (FAA) подчиняется Франции, это воинское подразделение действует в районе Французских Антильских островов.