От сердца к сердцу: 7 хороших идей того, как сказать спасибо своей маме

Душевные поздравительные открытки в соцсетях или по электронной почте

Во многих семьях излюбленной традицией и ритуалом стали рукописные поздравительные открытки ко Дню матери. Если твоя мама живет в другом городе или даже стране, в этом году разумнее будет выбрать другой формат - приготовить персонализированное поздравление дома и отправить его по электронной почте или в соцсетях, чтобы не пришлось лишний раз ходить на почту или в магазин канцелярских принадлежностей. Кроме того, так вы можете быть уверены, что поздравление не затеряется где-то по пути и попадет к любимому адресату в назначенный момент.

ФОТО: Shutterstock/коллаж TVNET

Шаблоны поздравлений доступны на разных сайтах, но если у вас есть желание и время, вы можете создать как уникальный дизайн открытки, так и вложить внутрь стихи собственного сочинения, чтобы выразить глубоко дремлющие в себе таланты поэта и художника.

Подарки без стресса, но с добавленной ценностью

Если в другие годы при поиске подарка для мамы в предпраздничный вечер вы рыскали по магазинам в попытке "поймать" самый лучший подарок, то в этом году это можно будет выполнить, избежав очередей и стресса. Онлайн-шоппинг сейчас является самым безопасным для здоровья решением, кроме того, он позволят сэкономить время, нервы и деньги, делая намного более продуманные покупки.

Чтобы у подарка была особая добавленная ценность, поддержи местных производителей, например, местного мастера или работы учеников учебных предприятий.

Возможность проявить режиссерский талант

Чтобы порадовать маму с помощью современных технологий, можно смонтировать душевное видеопоздравление, создав коллаж с вашими общими фотографиями или снимками внуков.

ФОТО: Shutterstock/коллаж TVNET

Залогом успеха станет трогательное музыкальное сопровождение - непревзойденная песня Раймонда Паулса "Матери" или любимая из песен мамы, определенно будет попаданием в десятку. Альтернативой фотоколлажу может стать созданная детьми или внуками концертная программа со стихами, песнями или даже самостоятельно срежиссированной пьесой. А почему бы нет?

Подарки для любителей кино и музыки

Сейчас, когда кино и театр недоступны, количество зрителей на стриминговых платформах увеличилось. Хорошим подарком для мамы станет подписка на интерактивное телевидение или онлайн-прокат фильмов. Если мама страстный фанат музыки, то можно составить расписание онлайн-концертов ее любимых групп, отправив самостоятельно сдизайнированные "билеты".

ФОТО: Shutterstock/коллаж TVNET

Чтобы процесс получения интерактивных подарков был особенно интересным, его можно оформить в виде увлекательного квеста в Интернете, потребовав от мамы выполнения различных заданий, идя шаг за шагом к подарку.

Классика жанра - поздравление по радио

Настоящая классика - поздравления по радио. Да, возможно, это немного старомодное решение, но в это смутное время многолетние традиции имеют особую ценность и очарование. Согласитесь, что почти каждая мама будет рада, наслаждаясь утренним кофе или блинам, слышать, как ее в этот особый день мило поздравляют дети и внуки, которых она давно не видела.

ФОТО: Shutterstock/коллаж TVNET

Особые сюрпризы от местных талантов

Приготовить персонализированное музыкальное поздравление на праздники на различных платформах соцсетей предлагает и ряд местных музыкантов, которым сейчас запрещено выступать. Если маме нравится готовить, подари ей мастер-класс онлайн - многие знаменитые повара сейчас предлагают такую опцию. Также можно дистанционно обучиться садовому дизайну, изготовлению украшений, шитью и многим другим новым навыкам.

Используя это решение, вы разом убьете двух зайцев - порадуете маму и поддержите наших специалистов.

Удаленные поцелуи

И, наконец, настоящая классика, чья эффективность проверена на протяжении года - Zoom - поцелуй маму хоть через экран телефона или компьютера, несмотря на все, посылая ей свою любовь, радость, улыбки и хорошее настроение, чтобы праздник действительно удался!

ФОТО: Shutterstock/коллаж TVNET

Неважно, какую форму поздравления вы выберите, главное - не забудьте сказать маме спасибо!