Чт, 29.04.2021
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Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Европарламент утвердил закон о быстром удалении содержания о терроризме в интернете

Иллюстративное фото ФОТО: nito/Shutterstock

Европарламент в среду утвердил закон, предусматривающий, что интернет-платформы должны будут удалять пропаганду терроризма со своих порталов в течение часа после их констатации, пишет Dpa.

Голосование в Европарламенте было последним необходимым шагом, чтобы этот закон Евросоюза вступил в силу, хоть и не ожидается, что это произойдет уже в том году. Закон относится на интернет-документы, опубликованные на территории ЕС.

Депутат Европарламента от Польши Патрик Яки сказал, что этот закон станет прекрасным инструментом, а также отметил, что террористы часть используют интернет для распространения своих посланий.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон сказала, что приятие этого закона - "сильный удар по террористам".

Законодатели и представители национальных правительств еще в декабре договорились о введении правила одного часа. Операторам интернет-платформ не потребуется все время следить за содержанием или устанавливать фильтры, им придется удалять и блокировать содержание о терроризме, когда на это указывается. Однако допустимы исключения на содержание, созданное для художественных целей.

Еврокомиссия предложила такой закон в 2018 году.

Такие предприятия как Facebook и Google сообщили, что они удаляют нежелательное содержание уже спустя несколько минут после их публикации, до того как у кого-то появляется возможность их увидеть или после поступления жалоб.

Закон также предусматривает исключения для малых и некоммерческих операторов.

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