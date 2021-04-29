Европарламент утвердил закон о быстром удалении содержания о терроризме в интернете

Голосование в Европарламенте было последним необходимым шагом, чтобы этот закон Евросоюза вступил в силу, хоть и не ожидается, что это произойдет уже в том году. Закон относится на интернет-документы, опубликованные на территории ЕС.
Депутат Европарламента от Польши Патрик Яки сказал, что этот закон станет прекрасным инструментом, а также отметил, что террористы часть используют интернет для распространения своих посланий.
Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон сказала, что приятие этого закона - "сильный удар по террористам".
Законодатели и представители национальных правительств еще в декабре договорились о введении правила одного часа. Операторам интернет-платформ не потребуется все время следить за содержанием или устанавливать фильтры, им придется удалять и блокировать содержание о терроризме, когда на это указывается. Однако допустимы исключения на содержание, созданное для художественных целей.
Еврокомиссия предложила такой закон в 2018 году.
Такие предприятия как Facebook и Google сообщили, что они удаляют нежелательное содержание уже спустя несколько минут после их публикации, до того как у кого-то появляется возможность их увидеть или после поступления жалоб.
Закон также предусматривает исключения для малых и некоммерческих операторов.