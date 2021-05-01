Речь и об успехе на работе! Как уход за кожей лица может помочь изменить то, как нас воспринимают?

Кажется, что до недавнего времени слово "мужчина" ассоциировалось с бруталом с обгоревшей или сухой кожей, которому не нужны дополнительные средства, такие как солнцезащитный крем или крем для лица, потому что все, что он делает, это изображает "целый день настоящего мужчину". Однако со временем эта идея стала абсурдной, поскольку мужчины осознали, что "уход за кожей - это не женственная черта, а, наоборот, мужское занятие". [1]

Однако что именно изменилось? Во-первых, то, как мы смотрим на себя и свое тело. Как выяснили ученые, "все чаще тело рассматривается как показатель самоконтроля и самодисциплины".

Если 40 лет назад быть мужчиной означало приходить на работу, быть сильным и т.д., то в наши дни стала популярной идея дисциплины и контроля.

Вы хозяин своего тела и поэтому несете ответственность за то, как его воспринимают окружающие. Это приводит ко второму пункту - образу. Благодаря дисциплинированной практике мы можем изменить то, как нас воспринимают. По этой причине мужчины указали, что они начали регулярно ухаживать за кожей, чтобы добиться большего успеха на работе, в отношениях или в целом в жизни.

Уход за кожей - это один из способов, как мы пишем работу, которую потом покажем другим, поэтому популярность постепенно росла.

Опрос* показал, что 85% мужчин ежедневно ходят в душ, ухаживают за бородой, пользуются дезодорантом или антиперспирантом, но только 25% используют очищающие средства для лица, 24% - крем для лица или глаз, 12% - крем или лосьон для тела, 5,6% посещают педикюр или маникюр. Только 14% мужчин посещают массаж.

Поэтому соблюдение элементарных норм гигиены - это обычная практика, но различные процедуры по уходу за кожей встречаются относительно редко. Многие мужчины считают регулярный уход за кожей признаком гомосексуализма. Исследования показали, что мужчинам приходится изо всех сил пытаться оправдать эту нормальную практику, поскольку это часто рассматривается как признак того, что мужчина гей. Однако по мере того, как все больше мужчин осознают плюсы такого ухода не только с точки зрения здоровья, но и общих преимуществ для жизни, стало легко понять, почему все больше и больше мужчин хотят сделать уход за своей кожей повседневной рутиной.

Актер и музыкант Наурис Брикманис считает, что нужно прислушиваться к своему телу. Он говорит: "Я пытаюсь понять свое тело - если что-то не так, то стараюсь понять, что из того, что я с ним делаю, ему не нравится. Поэтому я стараюсь не вредить своему телу". Если, например, кожа свидетельствует о дискомфорте, Вы должны задаться вопросом - это потому, что я не использую крем для лица, который ее увлажняет?

* Данные основаны на опросе, проведенном на странице Dove Latvija в Facebook в период с 9 по 16 апреля 2021 года. Количество респондентов: 233 мужчины.