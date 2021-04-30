Суд признал незаконным выговор, объявленый генеральному директору СГД

В СГД пояснили, что в прошлом году Марис Кнокс, бывший сотрудник отдела кадров СГД, отобрал четыре отчета из 74 структурных подразделений учреждения и направил их в Министерство финансов. В отчетах утверждалось, что генеральный директор СГД отказалась расследовать дела против чиновников.

Министерство финансов посчитало, что по одному из них действительно следовало возбудить дисциплинарное дело. Должностное лицо в 2019 году провело рабочее собрание удаленно, а не очно, хотя в этом не было необходимости. За это нарушение министр финансов Янис Рейрс объявил Яунземе выговор.

Генеральный директор СГД с таким решением не согласилась и обратилась в суд.

Суд посчитал, что проведенное 15 августа 2019 года удаленное собрание действительно не соответствовало требованиям, указанным в нормативных актах, однако нарушение не было существенным и не имело правовых последствий.

Яунземе оценила характер нарушения, обсудила обстоятельства с вовлеченным должностным лицом и активно решила этот вопрос с помощью средств, имеющихся в распоряжении СГД.

Суд считает, что действия Яунземе соответствовали ситуации и полномочиям, предоставленным должностному лицу, для рациональной оценки целесообразности возбуждения дисциплинарного производства. Возбуждение дисциплинарного дела не является самоцелью, руководитель учреждения несет ответственность за функционирование учреждения и достижение целей и оценивает каждую ситуацию индивидуально.

Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его составления.