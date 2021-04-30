Суд признал незаконным выговор, объявленый генеральному директору СГД

В СГД пояснили, что в прошлом году Марис Кнокс, бывший сотрудник отдела кадров СГД, отобрал четыре отчета из 74 структурных подразделений учреждения и направил их в Министерство финансов. В отчетах утверждалось, что генеральный директор СГД отказалась расследовать дела против чиновников.
Министерство финансов посчитало, что по одному из них действительно следовало возбудить дисциплинарное дело. Должностное лицо в 2019 году провело рабочее собрание удаленно, а не очно, хотя в этом не было необходимости. За это нарушение министр финансов Янис Рейрс объявил Яунземе выговор.
Генеральный директор СГД с таким решением не согласилась и обратилась в суд.
Суд посчитал, что проведенное 15 августа 2019 года удаленное собрание действительно не соответствовало требованиям, указанным в нормативных актах, однако нарушение не было существенным и не имело правовых последствий.
Яунземе оценила характер нарушения, обсудила обстоятельства с вовлеченным должностным лицом и активно решила этот вопрос с помощью средств, имеющихся в распоряжении СГД.
Суд считает, что действия Яунземе соответствовали ситуации и полномочиям, предоставленным должностному лицу, для рациональной оценки целесообразности возбуждения дисциплинарного производства. Возбуждение дисциплинарного дела не является самоцелью, руководитель учреждения несет ответственность за функционирование учреждения и достижение целей и оценивает каждую ситуацию индивидуально.
Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его составления.
Как Яунземе сказала LETA, она рада, что суд постановил, что руководитель учреждения имеет право принимать решения, "а не просто слепо подписывать документы, выставленные перед одним из отделов учреждения". "Если бы суд согласился с мнением Минфина, то поучилось бы, что руководитель учреждения - всего лишь марионетка в руках подчиненных", - добавила Яунземе.