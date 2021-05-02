Известно, сколько детей пострадали от острой формы коронавируса

30 апреля в больнице проходили лечение четыре пациента с острым Covid-19. Течение болезни оценивается как среднетяжелое и тяжелое.

Помимо острого Covid-19, с января у 16 ​​детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который является серьезным осложнением для здоровья после острого Covid-19. Восемь пациентов MIS-C лечились в отделении интенсивной терапии больницы со средней продолжительностью стационарного лечения в 15 дней. К 30 апреля пациентов с MIS-C в больнице уже не было.

Число детей и молодых людей с Covid-19, нуждающихся в стационарном лечении, а также детей всех возрастов с острым Covid-19, с января неуклонно растет. Заболеваемость Covid-19 у детей прямо пропорциональна увеличению заболеваемости среди населения в целом.

"Среди родителей существует неправильное представление о том, что дети и молодые люди не заражаются Covid-19, и если они заболеют, то течение болезни не будет тяжелым. Мы наблюдаем, что этот миф не приводит к надлежащим мерам предосторожности - даже если наличие Covid-19 у ребенка подтверждено", - указывает врач.

По словам Лайзане, если пациент с Covid-19, даже несмотря на то, что он чувствует себя хорошо, поскольку болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, продолжает свой обычный распорядок дня и не соблюдает самоизоляцию, активная передача вируса продолжается, и заболеваемость продолжает расти. При этом, по словам врача, соблюдение ребенком мер предосторожности является обязанностью родителей, "поэтому

мы призываем вас отнестись к этому серьезно и напоминаем, что Covid-19 также тяжело переносится детьми".

"Как педиатры, мы очень обеспокоены тем, что такой подход к мероприятиям по ограничению распространения вируса не только увеличит заболеваемость Covid-19 в тяжелой и средне-тяжелой форме у детей, но и заболеваемость MIS-C", - сказал врач.

MIS-C поражает детей, инфицированных Covid-19 - сначала заболевание проходит в легкой форме или даже бессимптомно, а затем состояние здоровья быстро ухудшается.

Лайзане отмечает, что болезнь поражает несколько систем органов детей - дыхательные пути, часто сердце, органы пищеварения и другие, и это потенциально опасное для жизни состояние.

Кроме того, по словам врача, дети с Covid-19 заболевают внезапно - у них появляется очень высокая температура, апатия, сонливость, утомляемость, рвота, диарея, кожная сыпь. Исследования показывают, что реакция зависит от особенностей детского организма.

Средний возраст таких пациентов - десять лет.