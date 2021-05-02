Вс, 2.05.2021
Это просто подтверждение того, что Латвия грамотно ведет языковую политику Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка
Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка

Известно, сколько детей пострадали от острой формы коронавируса

ФОТО: SIPA/Scanpix

На данный момент 70 детей с острым Covid-19 прошли лечение в Детской клинической университетской больнице (BKUS), и средняя продолжительность лечения пациентов больницы в этом случае составляет семь дней, - сообщила агентству LETA Гунта Лайзане, главный специалист по инфекционным заболеваниям в Клинике детских болезней BKUS.

30 апреля в больнице проходили лечение четыре пациента с острым Covid-19. Течение болезни оценивается как среднетяжелое и тяжелое.

Помимо острого Covid-19, с января у 16 ​​детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который является серьезным осложнением для здоровья после острого Covid-19. Восемь пациентов MIS-C лечились в отделении интенсивной терапии больницы со средней продолжительностью стационарного лечения в 15 дней. К 30 апреля пациентов с MIS-C в больнице уже не было.

Число детей и молодых людей с Covid-19, нуждающихся в стационарном лечении, а также детей всех возрастов с острым Covid-19, с января неуклонно растет. Заболеваемость Covid-19 у детей прямо пропорциональна увеличению заболеваемости среди населения в целом.

"Среди родителей существует неправильное представление о том, что дети и молодые люди не заражаются Covid-19, и если они заболеют, то течение болезни не будет тяжелым. Мы наблюдаем, что этот миф не приводит к надлежащим мерам предосторожности - даже если наличие Covid-19 у ребенка подтверждено", - указывает врач.

По словам Лайзане, если пациент с Covid-19, даже несмотря на то, что он чувствует себя хорошо, поскольку болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, продолжает свой обычный распорядок дня и не соблюдает самоизоляцию, активная передача вируса продолжается, и заболеваемость продолжает расти. При этом, по словам врача, соблюдение ребенком мер предосторожности является обязанностью родителей, "поэтому

мы призываем вас отнестись к этому серьезно и напоминаем, что Covid-19 также тяжело переносится детьми".

"Как педиатры, мы очень обеспокоены тем, что такой подход к мероприятиям по ограничению распространения вируса не только увеличит заболеваемость Covid-19 в тяжелой и средне-тяжелой форме у детей, но и заболеваемость MIS-C", - сказал врач.

MIS-C поражает детей, инфицированных Covid-19 - сначала заболевание проходит в легкой форме или даже бессимптомно, а затем состояние здоровья быстро ухудшается.

Лайзане отмечает, что болезнь поражает несколько систем органов детей - дыхательные пути, часто сердце, органы пищеварения и другие, и это потенциально опасное для жизни состояние.

Кроме того, по словам врача, дети с Covid-19 заболевают внезапно - у них появляется очень высокая температура, апатия, сонливость, утомляемость, рвота, диарея, кожная сыпь. Исследования показывают, что реакция зависит от особенностей детского организма.

Средний возраст таких пациентов - десять лет.

Специалисты Детской больницы подчеркивают, что если у ребенка, который мог контактировать с пациентом с Covid-19 две-четыре недели назад, внезапно появляются следующие симптомы: внезапная лихорадка, сильная усталость, сильная сонливость, различные видимые кожные высыпания, рвота, боли в животе, диарея или головная боль - необходимо обратиться к врачу.

НАВЕРХ
Back