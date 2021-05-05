Врач-гинеколог: казалось невероятным, что из-за коронавируса вся система акушерства в Эстонии перевернется с ног на голову

"Я помню, как нам рассказали о вирусе, который возник в провинции Ухань: в тот момент казалось невероятным, что вирусная инфекция способна перевернуть систему с ног на голову и полностью изменить открытую семейную атмосферу в современном родильном отделении, - сказал Зирко. - В то время мы надеялись, что пандемия закончится, если мы будем достаточно хорошо мыть руки и изменим свои привычки, касающиеся путешествий".

"Первоочередной задачей было сведение к минимуму несущественных контактов, - сказал Зирко. - В то время средств индивидуальной защиты было очень мало, а тех, что были, казалось недостаточно. Также было неизвестно, что это за вирус. Самая спорная рекомендация заключалась в ограничении доступа опорных лиц к матери во время родов. Многие матери с трудом мирились с этим, поэтому появился внутренний родильный туризм, когда люди искали возможности рожать вместе с партнером в каком-то отдаленном уголке Эстонии. Это показывает, насколько важно для семьи быть вместе во время родов".

"Изменился и весь процесс поступления в роддом: перед тем, как оказаться в родильном отделении, женщинам нужно было сделать тест на коронавирус, при этом ожидание занимало несколько часов. Даже при отрицательном результате теста мать не могла взять с собой опорное лицо. Если тест оказывался положительным, женщина должна была рожать в изолированной палате и с использованием средств защиты", - продолжает доктор.

Зирко указывает на то, что в начале пандемии было неясно, какое влияние вирусная инфекция оказывает на новорожденного, поэтому в начале рекомендовали разделять коронапозитивных матерей и детей, что означало, что ребенка нужно было выписать домой и разлучить с матерью на 14 дней. Эти рекомендации вызвали много критики, потому что воссоединение семьи после родов крайне важно. В итоге было рекомендовано оставлять мать и новорожденного в родильном доме на 48 часов. На сегодняшний день акушерская помощь настолько развита, что в нормальных условиях матери могут забрать своих детей домой уже через шесть часов после родов".

"Реакция медицинских учреждений не могла быть основанной на доказательствах, потому что это было невозможно во время пандемии: мы готовились к худшему, - сказал Зирко. - Считалось, что некоторые вмешательства также могут нанести вред здоровью, и последствия проявятся только спустя несколько лет".