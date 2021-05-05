Ср, 5.05.2021
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Регулятор ЕС начинает проверку китайской вакцины Sinovac от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило во вторник, 4 мая, что приступило к проверке вакцины Covid-19, разработанной китайской компанией Sinovac, чтобы оценить ее эффективность и безопасность в качестве первого шага к ее возможному одобрению в Европейском союзе (ЕС).

Решение о проверке основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований, в которых участвовали животные и люди, после которых можно предположить, что вакцина производит иммунный ответ против Covid-19.

"Эти исследования свидетельствуют о том, что вакцина запускает выработку антител и может помочь защитить от болезни", - сказано в сообщении агентства.

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Агентство заявило, что еще не было подано заявок на размещение вакцины на рынке ЕС.

Во время так называемого пошагового обзора фармацевтические компании предоставляют данные своих исследований поэтапно, а не дожидаются завершения исследований, чтобы ускорить процесс.

Sinovac - первая китайская вакцина, которую Европейское агентство по лекарственным средствам изучает в режиме реального времени.

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