Регулятор ЕС начинает проверку китайской вакцины Sinovac от Covid-19

Решение о проверке основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований, в которых участвовали животные и люди, после которых можно предположить, что вакцина производит иммунный ответ против Covid-19.

"Эти исследования свидетельствуют о том, что вакцина запускает выработку антител и может помочь защитить от болезни", - сказано в сообщении агентства.

Агентство заявило, что еще не было подано заявок на размещение вакцины на рынке ЕС.

Во время так называемого пошагового обзора фармацевтические компании предоставляют данные своих исследований поэтапно, а не дожидаются завершения исследований, чтобы ускорить процесс.