Регулятор ЕС начинает проверку китайской вакцины Sinovac от Covid-19

Решение о проверке основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований, в которых участвовали животные и люди, после которых можно предположить, что вакцина производит иммунный ответ против Covid-19.
"Эти исследования свидетельствуют о том, что вакцина запускает выработку антител и может помочь защитить от болезни", - сказано в сообщении агентства.
Агентство заявило, что еще не было подано заявок на размещение вакцины на рынке ЕС.
Во время так называемого пошагового обзора фармацевтические компании предоставляют данные своих исследований поэтапно, а не дожидаются завершения исследований, чтобы ускорить процесс.
Sinovac - первая китайская вакцина, которую Европейское агентство по лекарственным средствам изучает в режиме реального времени.