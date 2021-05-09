Трагичный сезон орлицы Милды подошел к концу: что будет дальше?

"Потребовалось почти два года для того, чтобы образовалась пара, за которой мы наблюдали последние три года. Есть основания полагать, что сейчас мы можем пережить похожую историю. Вопрос в том, будет ли нынешняя самка Милда дожидаться следующего сезона гнездования в этом гнезде с другим партнером или в следующем году тут появятся совсем другие птицы", - сказал орнитолог.

В этом году во время сезона гнездования некоторые наблюдатели считали, что необходимо вмешательство исследователей для того, чтобы спасти орлов.

Орнитологи же смотрят на процессы в природе рационально и с холодным умом, особенно в тех случаях, когда происходят такие интенсивные события, как во всемирно известном гнезде Милды.

"Мы считаем, что не должны вмешиваться и пытаемся это объяснить. Но, конечно, после столь долгого наблюдения за этими птицами мы успели привязаться к ним, и есть ситуации, за которыми наблюдать немного сложнее", - подчеркнул Кюзе.

Латвийский фонд природы приглашает познакомиться с птицами поближе уже десятый сезон подряд. Наблюдая даже на первый взгляд за обычными видами, можно узнать много нового. В настоящее время ведутся прямые трансляции из девяти гнезд, в семи из них уже есть яйца.

"Это самое большое число, которое у нас когда-либо было. Из оставшихся двух гнезд, в одном из которых живет черный аист, уже происходит активная суматоха. Появилась парочка. И нельзя исключать, что, хоть и немного поздно, яйца все же отложат", - добавил орнитолог.