Вс, 9.05.2021
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Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной больницы
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Трагичный сезон орлицы Милды подошел к концу: что будет дальше?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Latvijas Dabas fonda tiešsaistes video

В этом году у известной орлицы Милды период размножения завершился очень неудачно. Самец погиб, из двух яиц вылупились орлы, но и они погибли. Орнитолог Янис Кюзе говорит, что сейчас встал вопрос - что же будет дальше? Опыт показывает, что в тех случаях, когда гнездо не занимает стабильная пара, могут начаться "большие гуляния птиц", сообщает Dienas ziņas на LTV.

"Потребовалось почти два года для того, чтобы образовалась пара, за которой мы наблюдали последние три года. Есть основания полагать, что сейчас мы можем пережить похожую историю. Вопрос в том, будет ли нынешняя самка Милда дожидаться следующего сезона гнездования в этом гнезде с другим партнером или в следующем году тут появятся совсем другие птицы", - сказал орнитолог.

В этом году во время сезона гнездования некоторые наблюдатели считали, что необходимо вмешательство исследователей для того, чтобы спасти орлов.

Орнитологи же смотрят на процессы в природе рационально и с холодным умом, особенно в тех случаях, когда происходят такие интенсивные события, как во всемирно известном гнезде Милды.

"Мы считаем, что не должны вмешиваться и пытаемся это объяснить. Но, конечно, после столь долгого наблюдения за этими птицами мы успели привязаться к ним, и есть ситуации, за которыми наблюдать немного сложнее", - подчеркнул Кюзе.

Латвийский фонд природы приглашает познакомиться с птицами поближе уже десятый сезон подряд. Наблюдая даже на первый взгляд за обычными видами, можно узнать много нового. В настоящее время ведутся прямые трансляции из девяти гнезд, в семи из них уже есть яйца.

"Это самое большое число, которое у нас когда-либо было. Из оставшихся двух гнезд, в одном из которых живет черный аист, уже происходит активная суматоха. Появилась парочка. И нельзя исключать, что, хоть и немного поздно, яйца все же отложат", - добавил орнитолог.

Видео: Сюжет Dienas ziņas на LTV (на латышском языке)

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