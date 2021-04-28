Конец сезона: в гнезде Милды съедено последнее яйцо

Как сообщалось, трагическим стало утро понедельника, 26 апреля, в гнезде морских орлов в Дурбе, где оба птенца, вылупившиеся на прошлой неделе, погибли. Милда вернулась в гнездо без еды и не спешила согревать малышей, которые, скорее всего, замерзли из-за холода. Мать какое-то время наблюдала за птенцами с края гнезда, а после съела уже погибших птенцов. Она продолжала высиживать третье яйцо.

Вечером во вторник, 27 апреля, обе птицы - Милда и Чип - покинули гнездо, во время чего туда прилетел другой морской орел и съел яйцо. Таким образом, он поставил точку в спорах о том, вылупится ли третий птенец. 3

Как ранее писал RUS TVNET, рождение птенцов в орлином гнезде в Дурбе орнитологи считают неожиданным событием. "Этот инцидент, несомненно, был неожиданным и свидетельствует, что мы все еще многого не знаем о жизни этих птиц", - так ситуацию прокомментировал орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе.

Этот сезон прямого эфира из гнезда орланов Милды и Раймиса начался с драматических событий. Самец Раймис пропал. Орнитологи предсказывали, что самка Милда, высиживавшая на тот момент три яйца, не сможет обеспечить инкубацию в одиночку, поэтому успешное гнездование в этом гнезде в этом году маловероятно. Однако Милда справилась с вызовом природы и привела в гнездо нового самца, которого прозвали Чип. В гнезде вылупился первый детеныш, которого самец, на первый взгляд, принял как своего, принеся орлице и малышу рыбу.