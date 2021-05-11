Модная психология: что о вас говорит ваша любимая сумка?

Одежда может многое рассказать о нас - о нашем социальном положении, образе жизни и вкусе. А любимая сумка может раскрыть абсолютно все карты и поведать много интересных фактов о своей обладательнице.

Есть 12 основных архетипов, из которых в человеке доминируют один или два.

Архетипы - это универсальные врожденные психические структуры человека, составляющие содержание общечеловеческого "коллективного бессознательного" и спонтанно определяющие человеческое мышление и поведение. Главное отличие коллективного бессознательного от индивидуального заключается в том, что оно - общее для всех людей.

Правитель

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Если вам нравятся сумки конкретной формы (например, трапеции, прямоугольные или другой лаконичной геометрической формы), то вы определенно Правитель. Вы цените свой статус, любите структурированность и планы. Вам важны стабильность и возможность контролировать ситуацию.

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Творец

В гардеробе Творца можно найти сумки абсолютно любой формы, даже те, которые трудно себе представить. Единственная сумка, которой там не будет - обычная черная. Сумки Творца отличают выразительные детали или интересная текстура. Чаще всего представители этого архетипа отдают предпочтение эклектике, разнообразию и следуют принципу: "Создай свой мир. Создай что-то такое, чего не существует".

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Опекун

Сумки, напоминающие портфель правильной геометрической формы, указывают на то, что в их хозяйке живет маленькая Мэри Поппинс. Жизненный девиз архетипа: "Служить миру и семье". Этот архетип за классику!

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Славный малый

Сумка, которая подойдет для всех случаев жизни, свидетельствует об этом архетипе. Вы любите основы и все, что удобно. Сумки чаще всего без декора и, скорее всего, будут из мягкого материала. Люди такого типа любят работать в команде и не выделяться в толпе.

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Шут

Это может быть фиолетовый рюкзак в виде динозавра или тканевая сумка с ироничной надписью. Если сумку можно назвать смешной и ироничной, то ее обладательница часто любит провоцировать окружающих и веселиться в любое время суток.

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Эстет

Если у вашей любимой сумки изящная форма, мелкие детали и изысканные и нежные тона, то вы, скорее всего, эстет. Ваше жизненное кредо - "Наслаждайся жизнью, привлекай внимание!"

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Искатель

Ваша любимая сумка - рюкзак во всех его проявлениях, любой формы и материала. И, скорее всего, это главный и зачастую единственный аксессуар в вашем гардеробе. Девиз искателя: "Жизнь - это движение! Всегда в пути, открывая новые горизонты".

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Невинный или Простодушный

Сумка этого архетипа - просто красивая, милая (например, с мордочкой какого-нибудь животного) или в формате холщового мешка. Этот архетип искренне верит: "Мир прекрасен, и этого достаточно!".

ФОТО: AP/AFP/REUTERS/SCANPIX

Мудрец

Сумка, в основе которой минимализм. Практичная, универсальная, лаконичной формы и без ненужных деталей. Эта модель говорит, что основа жизни обладательницы такой сумки - "интеллект и анализ для постижения мира". А иногда человек этого архетипа может и отказаться от сумки, положив все самое необходимое в карман.

ФОТО: AP/AFP/REUTERS/SCANPIX

Воин

Гладкая, плотная жесткая кожа и геометрия отличают сумку этого архетипа. Скорее всего, выбор Воина падет на поясную сумку или сумку-рюкзак, поскольку ее обладательница любит, когда руки свободны.

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