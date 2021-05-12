Петерис Апинис вакцинировался от Covid-19

Апинис привился вакциной Johnson & Johnson. Врач написал, что он вакцинировался из-за окружающих людей.

"Я не хочу никого упрекать. У меня уже были антитела - я переболел Covid-19 бессимптомно, я не боюсь болезни и не боюсь вакцинации", - говорит врач.

Во вторник, 11 мая, в Латвии прививки от Covid-19 получил 12 391 человек, и показатели вакцинации немного ниже, чем были на прошлой неделе, когда ежедневно прививалось от 16 000 до 20 000 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

К настоящему моменту первую прививку получили 333 990 человек, процесс вакцинации завершили 88 502 человека, в том числе 1194 человека получили однократную вакцину Johnson & Johnson.

Первую дозу вакцины получили 17,68% населения Латвии, обе дозы - 4,69% населения.

На сегодняшний день в Латвии использовано 422 492 дозы вакцин от Covid-19, в том числе 158 001 доза вакцины AstraZeneca, 170 318 - Pfizer/BionTech, 92 979 - Moderna и 1194 дозы вакцины Johnson & Johnson.