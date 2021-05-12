Петерис Апинис вакцинировался от Covid-19
Врач Петерис Апинис получил вакцину от Covid-19, об этом он сообщил в своем Facebook.
Врач Петерис Апинис получил вакцину от Covid-19, об этом он сообщил в своем Facebook.
Апинис привился вакциной Johnson & Johnson. Врач написал, что он вакцинировался из-за окружающих людей.
Во вторник, 11 мая, в Латвии прививки от Covid-19 получил 12 391 человек, и показатели вакцинации немного ниже, чем были на прошлой неделе, когда ежедневно прививалось от 16 000 до 20 000 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).
К настоящему моменту первую прививку получили 333 990 человек, процесс вакцинации завершили 88 502 человека, в том числе 1194 человека получили однократную вакцину Johnson & Johnson.
Первую дозу вакцины получили 17,68% населения Латвии, обе дозы - 4,69% населения.
На сегодняшний день в Латвии использовано 422 492 дозы вакцин от Covid-19, в том числе 158 001 доза вакцины AstraZeneca, 170 318 - Pfizer/BionTech, 92 979 - Moderna и 1194 дозы вакцины Johnson & Johnson.
Вакцинацию прошли 20 336 медицинских работников, 32 792 человека старше 60 лет, 11 444 человека с хроническими заболеваниями, 8456 сотрудников медицинских учреждений, 4410 клиентов центров социального ухода, 3459 сотрудников образовательных учреждений, 2261 сотрудник центров социального ухода и 2841 человек из других групп повышенного риска.