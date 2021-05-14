Пт, 14.05.2021
Люди рады не то что еде и напитку, люди рады сесть на стул и есть за столом, а не на капоте машины". Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija
Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija

AstraZeneca больше не приоритетная вакцина: может ли в Латвии возникнуть нехватка доз для второй прививки?

ФОТО: REUTERS/Andreas Gebert

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), если в Латвии будет нехватка доз вакцины AstraZeneca для второй прививки, для завершения процесса вакцинации можно будет использовать вакцины других производителей.

Принимая во внимание нерегулярные поставки AstraZeneca, ранее было решено, что имеющиеся дозы вакцины AstraZeneca в Латвии должны быть сохранены для ревакцинации или для второй дозы. В настоящее время известно, что Латвия может получить еще 12 000 доз этой вакцины.

На сегодняшний день около 130 000 человек получили первую дозу этой вакцины и около 31 000 - вторую, что позволяет предположить, что около 100 000 человек все еще ждут второй дозы AstraZeneca. Согласно информации, опубликованной Национальной службой здравоохранения, на сегодняшний день в Латвии получено около 219 000 доз этой вакцины.

Отвечая на пресс-конференции после заседания правительства на вопрос, есть ли основания для беспокойства по поводу возможной нехватки вакцин для введения второй дозы, Павлютс отметил, что такой вариант в настоящее время не рассматривается.

В случае возникновения такой ситуации будет найдено решение.

"Если по какой-то причине мы придем к тому, что к моменту ревакцинации некоторых жителей у нас не хватит вакцин AstraZeneca, мы найдем решение.

Но в настоящее время мы не рассматриваем такой вариант", - сказал Павлютс журналистам после заседания правительства.

Позже он написал в Twitter, что, моделируя различные ситуации, уже несколько недель "поступающие объемы AstraZeneca" министерство резервирует для вторых прививок и в настоящее время нет оснований полагать, что от производителя больше не будут поступать вакцины.

При этом министр проинформировал, что в случае необходимости курс вакцинации будет завершен другой подходящей вакциной в соответствии с рекомендациями ученых.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что из-за неопределенности в отношении поставок вакцина AstraZeneca в настоящее время используется только в качестве дополнительной вакцинации. Ранее предполагалось, что AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) для иммунизации против Covid-19.

Политик отметил, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении поставок вакцины AstraZeneca. Известно, что у Латвии будет еще одна поставка - 12 тысяч доз, но дальнейшая ситуация очень неясна.

"Поэтому мы обычно воздерживаемся от предложения AstraZeneca для получения первых доз. Наша политика заключается в том, что AstraZeneca используется только для ревакцинации или для вторых доз для людей, которые получали ее раньше", - пояснил чиновник.

Павлютс признал, что из-за неопределенности с поставками и того факта, что относительно AstraZeneca на европейском уровне проходят судебные разбирательства, никаких дополнительных заказов на эту вакцину в настоящее время не планируется. Однако Латвия рассчитывает получить поставки, запланированные на этот год.

Ожидалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) против Covid-19, потому что она дешевая и простая в использовании. Однако компания не смогла вовремя выполнить свои обязательства по поставке. Кроме того, есть опасения, что вакцина в очень редких случаях может вызвать образование тромбов, что привело к прекращению или ограничению применения вакцины в нескольких странах.

Для использования в ЕС также одобрены вакцины против Covid-19 производства Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

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