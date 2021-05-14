AstraZeneca больше не приоритетная вакцина: может ли в Латвии возникнуть нехватка доз для второй прививки?

Принимая во внимание нерегулярные поставки AstraZeneca, ранее было решено, что имеющиеся дозы вакцины AstraZeneca в Латвии должны быть сохранены для ревакцинации или для второй дозы. В настоящее время известно, что Латвия может получить еще 12 000 доз этой вакцины.

На сегодняшний день около 130 000 человек получили первую дозу этой вакцины и около 31 000 - вторую, что позволяет предположить, что около 100 000 человек все еще ждут второй дозы AstraZeneca. Согласно информации, опубликованной Национальной службой здравоохранения, на сегодняшний день в Латвии получено около 219 000 доз этой вакцины.

Отвечая на пресс-конференции после заседания правительства на вопрос, есть ли основания для беспокойства по поводу возможной нехватки вакцин для введения второй дозы, Павлютс отметил, что такой вариант в настоящее время не рассматривается.

В случае возникновения такой ситуации будет найдено решение.

"Если по какой-то причине мы придем к тому, что к моменту ревакцинации некоторых жителей у нас не хватит вакцин AstraZeneca, мы найдем решение.

Но в настоящее время мы не рассматриваем такой вариант", - сказал Павлютс журналистам после заседания правительства.

Позже он написал в Twitter, что, моделируя различные ситуации, уже несколько недель "поступающие объемы AstraZeneca" министерство резервирует для вторых прививок и в настоящее время нет оснований полагать, что от производителя больше не будут поступать вакцины.

При этом министр проинформировал, что в случае необходимости курс вакцинации будет завершен другой подходящей вакциной в соответствии с рекомендациями ученых.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что из-за неопределенности в отношении поставок вакцина AstraZeneca в настоящее время используется только в качестве дополнительной вакцинации. Ранее предполагалось, что AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) для иммунизации против Covid-19.

Политик отметил, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении поставок вакцины AstraZeneca. Известно, что у Латвии будет еще одна поставка - 12 тысяч доз, но дальнейшая ситуация очень неясна.

"Поэтому мы обычно воздерживаемся от предложения AstraZeneca для получения первых доз. Наша политика заключается в том, что AstraZeneca используется только для ревакцинации или для вторых доз для людей, которые получали ее раньше", - пояснил чиновник.

Павлютс признал, что из-за неопределенности с поставками и того факта, что относительно AstraZeneca на европейском уровне проходят судебные разбирательства, никаких дополнительных заказов на эту вакцину в настоящее время не планируется. Однако Латвия рассчитывает получить поставки, запланированные на этот год.

Ожидалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) против Covid-19, потому что она дешевая и простая в использовании. Однако компания не смогла вовремя выполнить свои обязательства по поставке. Кроме того, есть опасения, что вакцина в очень редких случаях может вызвать образование тромбов, что привело к прекращению или ограничению применения вакцины в нескольких странах.