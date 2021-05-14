Литва поможет вакциной AstraZeneca Украине, Молдавии и Грузии
Литва выделит 200 тыс. доз вакцин от коронавируса производства AstraZeneca странам Восточного партнерства.
Литва выделит 200 тыс. доз вакцин от коронавируса производства AstraZeneca странам Восточного партнерства.
Пока 100 тыс. доз планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии, предусматривается в протокольном постановлении правительства, утвержденном в пятницу.
Согласно ему, такое количество вакцин в качестве гуманитарной помощи Восточным партнерам планируется выделить до 1 октября.
"Мы понимаем, что это не те цифры, которые спасут государства от ситуации, в которой они находятся, но недостаточно лишь говорить о солидарности, мы должны сделать первый шаг и продемонстрировать, что эта солидарность означает. Это не только слова, это действия", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
"Речь идет об AstraZeneca", - сказал на пресс-конференции Ландсбергис, отвечая на вопрос, какая вакцина будет направлена.
Глава правительства Ингрида Шимоните отметила, что вакцины будут выделяться не сразу, "наиболее реалистичным сроком является третий квартал".
Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что согласно оптимистичному сценарию в конце третьего квартала Литва должна получить больше доз вакцин, чем ей нужно для прививки всего населения.
– сказала Ж. Симонайтитете.
Она также отметила, что каждый раз правительство будет принимать постановление о конкретном выделении вакцин.
До сих пор Литва получила 1 млн 413 тыс. 545 доз вакцин, пока не использованными остаются более 144 ты. доз. Хотя бы одну прививку от коронавируса получили 30,2% жителей Литвы.