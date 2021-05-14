Литва поможет вакциной AstraZeneca Украине, Молдавии и Грузии

Пока 100 тыс. доз планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии, предусматривается в протокольном постановлении правительства, утвержденном в пятницу.

Согласно ему, такое количество вакцин в качестве гуманитарной помощи Восточным партнерам планируется выделить до 1 октября.

"Мы понимаем, что это не те цифры, которые спасут государства от ситуации, в которой они находятся, но недостаточно лишь говорить о солидарности, мы должны сделать первый шаг и продемонстрировать, что эта солидарность означает. Это не только слова, это действия", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Он подтвердил, что Литва направит в страны Восточного партнерства вакцину AstraZeneca.

"Речь идет об AstraZeneca", - сказал на пресс-конференции Ландсбергис, отвечая на вопрос, какая вакцина будет направлена.

Глава правительства Ингрида Шимоните отметила, что вакцины будут выделяться не сразу, "наиболее реалистичным сроком является третий квартал".

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что согласно оптимистичному сценарию в конце третьего квартала Литва должна получить больше доз вакцин, чем ей нужно для прививки всего населения.

"Если все будет происходить согласно лучшим предположениям, то в конце третьего квартала Литва может надеяться на получение такого количества вакцин, чтобы мы теоретически могли привить почти 3,5 млн жителей",

– сказала Ж. Симонайтитете.

Она также отметила, что каждый раз правительство будет принимать постановление о конкретном выделении вакцин.