В Таллиннской скорой помощи требуют вакцинироваться всех сотрудников. Остальные будут уволены

Когда в марте в Таллинне и Маарду наступил пик заболевамости коронавирусом, скорая помощь отправляла шесть дополнительных бригад каждый день. Каждому пациенту с проблемами дыхания нужно было сначала оказать помощь на дому, прежде чем увозить его в больница. Перед больницами тогда выстраивались длинные очереди машин скорой помощи. Иногда пациента сразу отправляли в Пярну или Рапла, потому что в Таллинне не было свободных койко-мест.

Теперь, когда количество вызовов, связанных с коронавирусом, в Таллинне уменьшилось более чем в десять раз по сравнению с мартом, по словам Адласа, пришло время посмотреть, сколько на скорой помощи сотрудников, невакцинация которых может поставить под угрозу здоровье пациента.

Во-первых, Таллиннская скорая помощь заказала анализ рисков, с которым ознакомили сотрудников.

"Было проанализировано влияние вакцинации, использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции. Оттуда четко следует, что для борьбы с этой эпидемией нет иных пуленепробиваемых средств, кроме вакцины. Дальше мы сделали следующий шаг: мы должны вакцинировать весь персонал", - говорит Адлас.

Следующим шагом было улучшение должностных инструкций работников скорой помощи, введение квалификационного требования о том, чтобы работник скорой помощи был вакцинирован против Covid-19.

"Затем я сообщил сотрудникам, что они не соответствуют пунктам квалификационных требований, и попросил их привести себя в соответствие им", - говорит Адлас. Требование считается выполненным, когда человек предоставил доказательства того, что он был вакцинирован.

Среди прочих, предупреждение было сделано главе бригады скорой помощи Йооне Сыса, который выступил на христианском телеканале TV7 и выразил скепсис в отношении вакцины. Затем Сыса обратился за помощью к канцлеру юстиции, который не принял его жалобу к рассмотрению. После этого Сыса обратился к фракции EKRE с просьбой о помощи.

По словам Адласа, руководители отделений несколько раз разговаривали с Сыса, но тот убежден, что имеет право отказаться от вакцины.

"Почему бы и нет, он имеет право отказаться. Но человек, не вакцинированный против Covid-19, не может работать в скорой помощи", - заявляет Адлас.

По словам Адласа, среди отказавшихся от вакцинации сотрудников с русскими фамилиями больше. "Я не захожу в их дигитальную историю болезни, чтобы узнать, были ли они вакцинированы. Их раздражает, что их спрашивают о вакцинации".

Что будет с теми, кто к понедельнику не предъявит паспорт вакцины? Адлас говорит, что работать в скорой помощи они больше не будут.