Опасные электросамокаты: ДТП все больше, среди пострадавших - дети

На прошлой неделе из 17 ДТП с участием электросамокатов в 15 случаях были пострадавшие. Трое из них еще не достигли 14-летнего возраста.

Большинство этих аварий произошло в Рижском регионе.

По предварительным данным,

наиболее частые травмы в этих авариях были вызваны падением водителя электросамоката.

Меры предосторожности

Полиция призывает внимательно оценивать условия вождения, проявлять осторожность и заботиться об индивидуальных средствах защиты во время вождения - у водителя электросамоката должны быть шлем, наколенники и налокотники.

Водителям электросамокатов следует помнить, что ездить на этом транспортном средстве можно:

на тротуарах,

велосипедных дорожках,

в определенных местах вдоль полосы общественного транспорта - там, где это разрешено велосипедистам,

а также на проезжей части, где разрешенная скорость не превышает 50 км в час.