Вт, 18.05.2021
Каждый человек, который отменил или перенес свою запись, вызывает сложности в и так уже сложном планировании. Поэтому просим с пониманием отнестись к этому процессу и подстроить свои дела к получению прививки, а не наоборот. Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība
Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība
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Опасные электросамокаты: ДТП все больше, среди пострадавших - дети

Электросамокат. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Государственная полиция все чаще регистрирует дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием электросамокатов, сообщили агентству LЕТА в полиции.

На прошлой неделе из 17 ДТП с участием электросамокатов в 15 случаях были пострадавшие. Трое из них еще не достигли 14-летнего возраста.

Большинство этих аварий произошло в Рижском регионе.

По предварительным данным,

наиболее частые травмы в этих авариях были вызваны падением водителя электросамоката.

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Меры предосторожности

Полиция призывает внимательно оценивать условия вождения, проявлять осторожность и заботиться об индивидуальных средствах защиты во время вождения - у водителя электросамоката должны быть шлем, наколенники и налокотники.

Водителям электросамокатов следует помнить, что ездить на этом транспортном средстве можно:

  • на тротуарах,
  • велосипедных дорожках,
  • в определенных местах вдоль полосы общественного транспорта - там, где это разрешено велосипедистам,
  • а также на проезжей части, где разрешенная скорость не превышает 50 км в час.

Если электросамокат используется на тротуаре, следует отдавать предпочтение пешеходам и выбирать скорость, не превышающую скорость пешехода.

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