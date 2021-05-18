Опасные электросамокаты: ДТП все больше, среди пострадавших - дети
Государственная полиция все чаще регистрирует дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием электросамокатов, сообщили агентству LЕТА в полиции.
Государственная полиция все чаще регистрирует дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием электросамокатов, сообщили агентству LЕТА в полиции.
На прошлой неделе из 17 ДТП с участием электросамокатов в 15 случаях были пострадавшие. Трое из них еще не достигли 14-летнего возраста.
Большинство этих аварий произошло в Рижском регионе.
По предварительным данным,
наиболее частые травмы в этих авариях были вызваны падением водителя электросамоката.
Меры предосторожности
Полиция призывает внимательно оценивать условия вождения, проявлять осторожность и заботиться об индивидуальных средствах защиты во время вождения - у водителя электросамоката должны быть шлем, наколенники и налокотники.
Водителям электросамокатов следует помнить, что ездить на этом транспортном средстве можно:
Если электросамокат используется на тротуаре, следует отдавать предпочтение пешеходам и выбирать скорость, не превышающую скорость пешехода.