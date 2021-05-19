Если встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака

Лев

Если вам посчастливилось встретить женщину, рожденную под знаком Льва, просто знайте, что жизнь с ней будет как в сказке. Это женщина-мечта, поэтому не упустите ее!

Женщина-Лев сделает все возможное, чтобы ее партнер был счастлив. Она никогда не причинит боль, наоборот - будет заботиться и поддерживать.

Такая женщина знает, что любовь невозможна без компромиссов, поэтому она к ним готова. Это тот случай, когда проблемы озвучиваются и проговариваются, а отношения только укрепляются со временем. Она умеет признавать свои ошибки, но и от вас ожидает такой же мудрости.

Вам будут завидовать многие мужчины, ведь партнерша - удивительной красоты. Достаточно ей улыбнуться - и вы в ее власти. Вы будете ее обожать, потому что она всегда рядом, она никогда не предаст.

Она будет вашей путеводной звездой в этом мире, вашим верным товарищем в путешествии, вашим самым лучшим другом и человеком, без которого невозможно представить свою жизнь.

В отношениях с ней вы поймете, что если и существует на этой планете подлинное совершенство, то это она - ваша Львица. Потому что у нее огромное и любящее сердце, кристально чистая душа и тело богини.

Она не эгоистична и не капризна, наоборот - старается сделать всем что-то приятное, даже в мелочах. Она умеет угадывать, она умеет удивлять, она умеет делать людей счастливыми. Радость в ваших глазах - вот ее наивысшая награда.

Дни, месяцы и годы жизни с ней - это свет, радость и восхищение. Вам так хорошо, что иногда спрашиваете себя, чем, черт возьми, заслужили такую великолепную женщину.

Однако не забывайте, что вы - счастливчик, но счастье намного легче потерять, чем найти. Ваша Львица дарит любовь и нежность, но и ждет того же в ответ.

Поэтому никогда не пренебрегайте ее чувствами и эмоциями, не воспринимайте ее как должное. Она это мгновенно почувствует!

Доброе сердце представительниц этого знака и душевная красота заслуживают того, чтобы к ним относились соответственно. Поэтому убедитесь, что делаете все, что в ваших силах, чтобы ваша Львица была счастлива. Ведь она это делает каждый божий день - ради вас.

Стрелец

Если вы думаете, что знаете, что такое любовь, и вас уже ничем не удивить, то вы ошибаетесь. Только когда поцелуете женщину, рожденную под этим знаком Зодиака, вы поймете, о чем мы.

Жизнь с женщиной-Стрельцом будет похожа на самую красивую сказку, и вы будете с каждым днем становиться лишь счастливее рядом с ней.