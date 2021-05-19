Ср, 19.05.2021
В этом ужасе, который я видела своими глазами, в этом ненормальном страдании я не смогла адекватно отреагировать Дарта, конная наездница
Дарта, конная наездница

Если встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака

ФОТО: pixabay.com/pexels-2286921

Астрологи говорят, что дни, месяцы и даже годы жизни с представительницами определенных знаков зодиакального круга будут полны света, радости и счастья! Кто же эти волшебницы, которые способны превратить в сказку жизнь любого мужчины?

Лев

Если вам посчастливилось встретить женщину, рожденную под знаком Льва, просто знайте, что жизнь с ней будет как в сказке. Это женщина-мечта, поэтому не упустите ее!

Женщина-Лев сделает все возможное, чтобы ее партнер был счастлив. Она никогда не причинит боль, наоборот - будет заботиться и поддерживать.

Такая женщина знает, что любовь невозможна без компромиссов, поэтому она к ним готова. Это тот случай, когда проблемы озвучиваются и проговариваются, а отношения только укрепляются со временем. Она умеет признавать свои ошибки, но и от вас ожидает такой же мудрости.

Вам будут завидовать многие мужчины, ведь партнерша - удивительной красоты. Достаточно ей улыбнуться - и вы в ее власти. Вы будете ее обожать, потому что она всегда рядом, она никогда не предаст.

Она будет вашей путеводной звездой в этом мире, вашим верным товарищем в путешествии, вашим самым лучшим другом и человеком, без которого невозможно представить свою жизнь.

В отношениях с ней вы поймете, что если и существует на этой планете подлинное совершенство, то это она - ваша Львица. Потому что у нее огромное и любящее сердце, кристально чистая душа и тело богини.

Она не эгоистична и не капризна, наоборот - старается сделать всем что-то приятное, даже в мелочах. Она умеет угадывать, она умеет удивлять, она умеет делать людей счастливыми. Радость в ваших глазах - вот ее наивысшая награда.

Дни, месяцы и годы жизни с ней - это свет, радость и восхищение. Вам так хорошо, что иногда спрашиваете себя, чем, черт возьми, заслужили такую великолепную женщину.

Однако не забывайте, что вы - счастливчик, но счастье намного легче потерять, чем найти. Ваша Львица дарит любовь и нежность, но и ждет того же в ответ.

Поэтому никогда не пренебрегайте ее чувствами и эмоциями, не воспринимайте ее как должное. Она это мгновенно почувствует!

Доброе сердце представительниц этого знака и душевная красота заслуживают того, чтобы к ним относились соответственно. Поэтому убедитесь, что делаете все, что в ваших силах, чтобы ваша Львица была счастлива. Ведь она это делает каждый божий день - ради вас.

Стрелец

Если вы думаете, что знаете, что такое любовь, и вас уже ничем не удивить, то вы ошибаетесь. Только когда поцелуете женщину, рожденную под этим знаком Зодиака, вы поймете, о чем мы.

Жизнь с женщиной-Стрельцом будет похожа на самую красивую сказку, и вы будете с каждым днем становиться лишь счастливее рядом с ней.

Она станет тем человеком, который поднимает настроение в плохие дни и порадуется вместе с вами, когда все хорошо. Она привнесет в вашу жизнь только позитив, радость и тепло. Ее ум будет помогать вам открывать этот мир и становиться лучше.

Такая женщина - прекрасная мать и преданная жена. Она любит готовить и знает, как сделать дом уютным. Она всегда будет заботиться о вас и ваших детях, защищать и поддерживать. Женщина, рожденная под знаком Стрельца, будет вашей опорой на протяжении всей жизни.

Однако и у нее есть свои стандарты и ожидания. Ей необходимо знать, что вы так же дорожите вашими отношениями, любите ее и готовы идти на компромисс. Поэтому убедитесь, что она это чувствует и уверена в вашей преданности.

Кроме того, женщине-Стрельцу важно быть уверенной в том, что партнер готов чем-то пожертвовать ради нее - так же, как и она ради него.

Она понимает, что отношения - это не улица с односторонним движением, поэтому ожидает от вас ровно столько, сколько дает. Для нее привносить в вашу жизнь радость и позитив и есть истинное счастье. Она чувствует, что делает что-то хорошее для человека, которого любит.

Однако не забывайте, что такая женщина - очень свободолюбивая. Не ограничивайте ее свободу, не обрезайте крылья.

Она никогда не бросит вас, но и не держите ее, не следите за ней. Если вы будете уважать ее право на свободу - она отплатит сторицей.

Вы будете самым счастливым мужчиной на Земле!

Рак

Женщина, рожденная под этим знаком Зодиака, очень эмоциональная и одновременно очень добрая, независимая, сильная и бесстрашная.

Ей нужен мужчина, на которого всегда можно положиться, Тот, кто будет рядом, когда она упадет, и поможет подняться. Тот, кто держит свое слово и очень предан.

Представительница этого знака - из тех, кто не прячет свои чувства:

она целует, обнимает, повторяет, как сильно любит. Вам будут завидовать все мужчины, ведь с нежностью женщин-Раков вряд ли кто сравнится.

Она может стать вашим ангелом, если вы будете относиться к ней с уважением и любовью. Однако точно так же - мгновенно превратится в дьявола, если вы намеренно причините ей боль.

На публике она будет настоящей леди и никогда не сделает ничего, что может вас смутить. Она станет идеальной женой для мужчины, который умеет любить и настроен работать над отношениями. Ведь для нее эти вещи - самые главные в жизни.

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