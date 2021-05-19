Туфли и фирменные кроссовки: в Сети возмутились закупкой формы Кулдигской муниципальной полиции

В социальных сетях одной из самых обсуждаемых новостей стала закупка экипировки Кулдигской муниципальной полиции, необходимой для службы. Особенный восторг вызвало то, что в список попали и женские туфли на высоком каблуке.
Передаче ситуацию прокомментировала Кристине Дульбинска, представитель самоуправления Кулдиги:
"Анализируя все данные, выяснилось, что пара обуви была приобретена для одного сотрудника, функции которого не соответствуют Закону о полиции. И было подсчитано, на какую сумму. И эта сумма возвращена самоуправлению.
Кристине Дульбинска отмечает, что в ходе аудита были оценены две вещи - закупка обуви и одежды, использование служебных автомобилей.
Выяснилось, что служебные автомобили также не всегда использовались для прямых служебных обязанностей. Никаких подробностей об общей сумме и стоимости всех несоответствующих товаров не было представлено.
Известно, что в бюджет самоуправления возвращено почти 200 евро за лишнюю обувь. Только сотрудники полиции, а не административный персонал, могут приобретать обувь за счет самоуправления. Что касается охотничьей одежды, Каспар Шабанс отрицает какие-либо нарушения.
"Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Не надо было ей покупать обувь, ошибку исправили, деньги были возвращены",
- комментирует громкое дело глава муниципальной полиции Кулдигского края Каспарс Шабанс
Каспару Шабансу Кулдигская городская дума объявила выговор. В передаче он пообещал, что не будет повторять своих ошибок и будет более внимательно оценивать список необходимых покупок.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке