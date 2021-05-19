Туфли и фирменные кроссовки: в Сети возмутились закупкой формы Кулдигской муниципальной полиции

"Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Не надо было ей покупать обувь, ошибку исправили, деньги были возвращены",