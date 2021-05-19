Ср, 19.05.2021
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Алексей Вишняков, специалист RAKUS

Туфли и фирменные кроссовки: в Сети возмутились закупкой формы Кулдигской муниципальной полиции

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

В список необходимых вещей Кулдигской муниципальной полиции входят фирменные мокасины, спортивная обувь, туфли на высоком каблуке, сапоги и охотничья одежда. Желаемые товары сотрудники правоохранительных органов приобрели за счет самоуправления, сообщает программа Bez Tabu.

В социальных сетях одной из самых обсуждаемых новостей стала закупка экипировки Кулдигской муниципальной полиции, необходимой для службы. Особенный восторг вызвало то, что в список попали и женские туфли на высоком каблуке.

Передаче ситуацию прокомментировала Кристине Дульбинска, представитель самоуправления Кулдиги:

"Анализируя все данные, выяснилось, что пара обуви была приобретена для одного сотрудника, функции которого не соответствуют Закону о полиции. И было подсчитано, на какую сумму. И эта сумма возвращена самоуправлению.

Кристине Дульбинска отмечает, что в ходе аудита были оценены две вещи - закупка обуви и одежды, использование служебных автомобилей.

Выяснилось, что служебные автомобили также не всегда использовались для прямых служебных обязанностей. Никаких подробностей об общей сумме и стоимости всех несоответствующих товаров не было представлено.

Известно, что в бюджет самоуправления возвращено почти 200 евро за лишнюю обувь. Только сотрудники полиции, а не административный персонал, могут приобретать обувь за счет самоуправления. Что касается охотничьей одежды, Каспар Шабанс отрицает какие-либо нарушения.

"Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Не надо было ей покупать обувь, ошибку исправили, деньги были возвращены",

- комментирует громкое дело глава муниципальной полиции Кулдигского края Каспарс Шабанс

Каспару Шабансу Кулдигская городская дума объявила выговор. В передаче он пообещал, что не будет повторять своих ошибок и будет более внимательно оценивать список необходимых покупок.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке

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