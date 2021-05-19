От одежды до аксессуаров: 5 советов, как подготовиться к походу

Первый слой должен быть легким, удобным и быстросохнущим. Это может быть синтетика или шерсть мериноса. Если термобелье не требуется, нужно выбирать топы и нижние майки, которые изготовлены из легкого синтетического материала.
Ни в коем случае не хлопок!
В новой коллекции для трекинга специально подумано об использовании легкого, прочного, антибактериального и быстросохнущего материала, который хорошо впитывает влагу.
Задача второго слоя - впитывать влагу и обеспечивать тепло. Подойдут полиэстеровые или флисовые джемперы. Они легкие, теплые, быстро выводят пот и занимают мало места, если вдруг стало так тепло, что свитер хочется снять и положить в рюкзак. При любых обстоятельствах желательно надевать такую куртку, у которой высокая стойка, которую можно легко расстегнуть и застегнуть.
Третий слой защитный - водонепроницаемая куртка, которая защитит от ветра. Толщину ткани нужно выбирать, учитывая, что именно планируется и сезон - соответственно более теплую куртку зимой и более тонкую летом. Если планируете активно двигаться, лучше взять более тонкую куртку и позаботиться о соответствующем втором слое одежды.
Эдгарс говорит: "Нам кажется, что мы умеем ходить, так как делаем это с детства, однако в длинных походах правильный шаг очень важен. Шаг нужно начинать с пятки, плавно перенося вес на носки. И конечно, очень важна правильно подобранная обувь - "нет" открытым сандалиям и шлепанцам!".
Выбирая обувь, нужно учитывать несколько факторов: в какой среде будет происходить поход или трекинг? Требуется ли специальная стелька? Хватит ли обычной спортивной обуви? Потребуются ли более высокие ботинки с защитой лодыжки от вывихов на неровной поверхности? Ни в коем случае нельзя покупать обувь, которая мала, так как она затрудняет циркуляцию крови. При ходьбе ноги отекают, поэтому для походов советуют выбирать обувь на размер больше. Мы же не хотим, чтобы воспоминания о прогулке были связаны с мозолями, ноющими ногами или потерянными ногтями.
Выбор дополнительных аксессуаров зависит от маршрута, среды и степени подготовленности участника. Самый популярный инструмент для трекинга - палки. Они помогают создать и сохранить постоянный ритм, улучшить чувство равновесия на неровной поверхности (переход через воду, скользкие камни, мосты или бревна) и помогают экономить энергию при подъемах и спусках. Снизив удар на ноги, колени, лодыжки и пятки, вы меньше будет уставать.
К аксессуарам причислим также рюкзак и носки, так как именно они предназначены для длительного комфорта и удобства. Например, носки из коллекции для трекинга выполнены из смеси особой эластичной пряжи, которая помогает обеспечить терморегуляцию, гигиену и правильную позицию носка на протяжении всего похода. В свою очередь, что касается рюкзака, то очень важно выбрать нужный размер, эргономичные лямки и ткань, которая отталкивает влагу.
Таким образом, если решено отправиться в поход или трекинг, убедитесь, что вы готовы как физически, так и в плане одежды и экипировки - приключение будет удобным и стильным с новой коллекцией от бренда 4F.