Пт, 21.05.2021
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Кирилл Федоров, владелец Ferrari 612 Scaglietti

От одежды до аксессуаров: 5 советов, как подготовиться к походу

ФОТО: Пресс-фото

С приходом пандемии нам советуют не путешествовать и не посещать места большого скопления людей (в том числе природные тропы). В то же время хочется отправиться на природу и хорошенько размяться. И хотя в Латвии в отличие от других стран не так много маршрутов для походов, у нас по-прежнему много возможностей отравиться в длительные прогулки и быть активными

Видеохудожник, творческая личность, ценитель активного и здорового образа жизни и друг спортивного бренда 4F Эдгарс Транкалис подготовил пять советов, которые нужно учитывать, если вы отправляетесь в длительную прогулку:

"Неважно, куда вы решили отправиться - из центра Риги в Межапарк, погулять по берегу моря или в лесу, есть несколько простых советов, чтобы прогулка и поход принесли радость".

Однако сначала давайте определим разницу между походом и трекингом. Поход обычно длится один день. С ночевкой в гостевом доме или палатке он может растянуться и на два дня. Походы обычно организуют по предназначенным для этого тропам. В свою очередь, трекинг - это прогулки длительностью от нескольких дней до недели в более сложных условиях, зачастую по гористой местности, где нет предназначенных для этого троп. Для трекинга требуется более серьезная экипировка, например, удобная и ноская обувь, компас, палки, все для ночевки, так называемый комплект выживания и другие вещи. Каждый сам должен решить, какое из этих двух мероприятий подходит именно для него и подготовиться соответствующим образом.

ФОТО: Пресс-фото

1. Подготовка

Если решено чаще ходить в походы или серьезный трекинг, предварительная физическая подготовка придется весьма кстати. Можно начать с более длинных вечерних прогулок после работы, постепенно увеличивая расстояния и достигая километража, который планируется пройти. Для дополнительной нагрузки советуют искать более отвесные подъемы и лестницы (например, подниматься вверх и спускаться вниз по Бастионной горке, гулять в Гризинькалнсе или в окрестностях Сигулды), можно начать носить с собой рюкзак, так как к нему тоже нужно привыкнуть. "Во время похода в рюкзаке находятся вода или термос с чаем, бутерброды и закуски, возможно, пара сухой обуви, коврик для сиденья, батарея для зарядки телефона и другие вещи. Это абсолютно другой опыт по сравнению с прогулками без сумки", - объясняет Эдгарс Транкалис.

2. Планирование

Вышеупомянутые предметы в рюкзаке - это дополнительная нагрузка, из-за которой вы устанете быстрее, поэтому нужно понимать, что именно вам нужно. Действительно ли нужно брать термос с супом и тарелку, еще одну партию сменной одежды, чтобы красиво выглядеть вечером у костра, или любимую книжку, чтобы где-нибудь в красивом месте наслаждаться чтением? Если вы устраиваете двухдневный поход, многие вещи можно оставить в машине, взяв с собой самый минимум.

Также важно заранее изучить прогноз погоды в том регионе, куда вы отправляетесь. Возможно, придется взять с собой плащ-дождевик или еще одну пару носков, теплую куртку или наоборот - более тонкую. Изучая маршрут и окрестности, нужно учитывать инфраструктуру - если по дороге будут кафе, то еду и напитки можно купить там, а не тащить с собой.

3. Выбор одежды

Также как и в случае с другими видами спорта, в выборе одежды для походов важно учитывать принцип многослойности. Эдгарс напоминает: "Нужно помнить, что одежда должна быть свободной - она не должна стеснять движения, не должна быть слишком в обтяжку. На самом деле должно быть три слоя - прилегающий к телу или термобелье в холодное время, слой, абсорбирующий тепло, и подходящая для погодных условий верхняя одежда. Исходя из самочувствия и желаний, можно убирать или комбинировать последние два слоя".

Первый слой должен быть легким, удобным и быстросохнущим. Это может быть синтетика или шерсть мериноса. Если термобелье не требуется, нужно выбирать топы и нижние майки, которые изготовлены из легкого синтетического материала.

Ни в коем случае не хлопок!

В новой коллекции для трекинга специально подумано об использовании легкого, прочного, антибактериального и быстросохнущего материала, который хорошо впитывает влагу.

Задача второго слоя - впитывать влагу и обеспечивать тепло. Подойдут полиэстеровые или флисовые джемперы. Они легкие, теплые, быстро выводят пот и занимают мало места, если вдруг стало так тепло, что свитер хочется снять и положить в рюкзак. При любых обстоятельствах желательно надевать такую куртку, у которой высокая стойка, которую можно легко расстегнуть и застегнуть.

Третий слой защитный - водонепроницаемая куртка, которая защитит от ветра. Толщину ткани нужно выбирать, учитывая, что именно планируется и сезон - соответственно более теплую куртку зимой и более тонкую летом. Если планируете активно двигаться, лучше взять более тонкую куртку и позаботиться о соответствующем втором слое одежды.

4. Правильный шаг

Эдгарс говорит: "Нам кажется, что мы умеем ходить, так как делаем это с детства, однако в длинных походах правильный шаг очень важен. Шаг нужно начинать с пятки, плавно перенося вес на носки. И конечно, очень важна правильно подобранная обувь - "нет" открытым сандалиям и шлепанцам!".

Выбирая обувь, нужно учитывать несколько факторов: в какой среде будет происходить поход или трекинг? Требуется ли специальная стелька? Хватит ли обычной спортивной обуви? Потребуются ли более высокие ботинки с защитой лодыжки от вывихов на неровной поверхности? Ни в коем случае нельзя покупать обувь, которая мала, так как она затрудняет циркуляцию крови. При ходьбе ноги отекают, поэтому для походов советуют выбирать обувь на размер больше. Мы же не хотим, чтобы воспоминания о прогулке были связаны с мозолями, ноющими ногами или потерянными ногтями.

5. Аксессуары

Выбор дополнительных аксессуаров зависит от маршрута, среды и степени подготовленности участника. Самый популярный инструмент для трекинга - палки. Они помогают создать и сохранить постоянный ритм, улучшить чувство равновесия на неровной поверхности (переход через воду, скользкие камни, мосты или бревна) и помогают экономить энергию при подъемах и спусках. Снизив удар на ноги, колени, лодыжки и пятки, вы меньше будет уставать.

К аксессуарам причислим также рюкзак и носки, так как именно они предназначены для длительного комфорта и удобства. Например, носки из коллекции для трекинга выполнены из смеси особой эластичной пряжи, которая помогает обеспечить терморегуляцию, гигиену и правильную позицию носка на протяжении всего похода. В свою очередь, что касается рюкзака, то очень важно выбрать нужный размер, эргономичные лямки и ткань, которая отталкивает влагу.

Таким образом, если решено отправиться в поход или трекинг, убедитесь, что вы готовы как физически, так и в плане одежды и экипировки - приключение будет удобным и стильным с новой коллекцией от бренда 4F.

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