От одежды до аксессуаров: 5 советов, как подготовиться к походу

Видеохудожник, творческая личность, ценитель активного и здорового образа жизни и друг спортивного бренда 4F Эдгарс Транкалис подготовил пять советов, которые нужно учитывать, если вы отправляетесь в длительную прогулку:

"Неважно, куда вы решили отправиться - из центра Риги в Межапарк, погулять по берегу моря или в лесу, есть несколько простых советов, чтобы прогулка и поход принесли радость".

Однако сначала давайте определим разницу между походом и трекингом. Поход обычно длится один день. С ночевкой в гостевом доме или палатке он может растянуться и на два дня. Походы обычно организуют по предназначенным для этого тропам. В свою очередь, трекинг - это прогулки длительностью от нескольких дней до недели в более сложных условиях, зачастую по гористой местности, где нет предназначенных для этого троп. Для трекинга требуется более серьезная экипировка, например, удобная и ноская обувь, компас, палки, все для ночевки, так называемый комплект выживания и другие вещи. Каждый сам должен решить, какое из этих двух мероприятий подходит именно для него и подготовиться соответствующим образом.

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1. Подготовка

Если решено чаще ходить в походы или серьезный трекинг, предварительная физическая подготовка придется весьма кстати. Можно начать с более длинных вечерних прогулок после работы, постепенно увеличивая расстояния и достигая километража, который планируется пройти. Для дополнительной нагрузки советуют искать более отвесные подъемы и лестницы (например, подниматься вверх и спускаться вниз по Бастионной горке, гулять в Гризинькалнсе или в окрестностях Сигулды), можно начать носить с собой рюкзак, так как к нему тоже нужно привыкнуть. "Во время похода в рюкзаке находятся вода или термос с чаем, бутерброды и закуски, возможно, пара сухой обуви, коврик для сиденья, батарея для зарядки телефона и другие вещи. Это абсолютно другой опыт по сравнению с прогулками без сумки", - объясняет Эдгарс Транкалис.

2. Планирование

Вышеупомянутые предметы в рюкзаке - это дополнительная нагрузка, из-за которой вы устанете быстрее, поэтому нужно понимать, что именно вам нужно. Действительно ли нужно брать термос с супом и тарелку, еще одну партию сменной одежды, чтобы красиво выглядеть вечером у костра, или любимую книжку, чтобы где-нибудь в красивом месте наслаждаться чтением? Если вы устраиваете двухдневный поход, многие вещи можно оставить в машине, взяв с собой самый минимум.

Также важно заранее изучить прогноз погоды в том регионе, куда вы отправляетесь. Возможно, придется взять с собой плащ-дождевик или еще одну пару носков, теплую куртку или наоборот - более тонкую. Изучая маршрут и окрестности, нужно учитывать инфраструктуру - если по дороге будут кафе, то еду и напитки можно купить там, а не тащить с собой.

3. Выбор одежды