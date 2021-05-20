В деле об убийстве Беззубова сейчас фигурируют десять подозреваемых

Двое из этих подозреваемых были заключены под стражу. Рукс подчеркнул, что расследование идет хорошо - оно серьезно продвинулось. "Мы очень хорошо продвигаемся в плане расследования", - прокомментировал он.

Он также подтвердил, что машина, использованная при убийстве, во время преступления была оснащена несоответствующими номерными знаками, но это не редкость.

LETA уже сообщало, что на машине, из которой стреляли в Беззубова, в день убийства были номера, похожие на те, что выпускаются в России. Рукс не стал раскрывать программе, из какой страны могут быть преступники.

Он также сообщил, что изменилось направление расследования. Хотя полиция не отказалась от версии убийства Беззубова из-за его профессиональной деятельности и эта версия проверяется,

у полиции имеются достаточно веские аргументы, что мотивы преступления могут быть другими. Более конкретной информации Рукс не предоставил. 2

Он высоко оценил работу следователей по этому делу и призвал не мешать работе полиции, выразив уверенность, что результат будет достигнут.

Убийство

Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил "BMW X5", из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке.

Сразу после убийства полиция признала, что убийство Беззубова могло быть заказным, связанным с его профессиональной деятельностью, при этом подчеркнув, что расследуются и другие версии.

14 апреля Рукс сообщил журналистам, что к убийству могут быть причастны как минимум три человека.

Галерея: место убийства Романа Беззубова