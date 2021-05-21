В Эстонии рыбак поймал карпа весом более 19 килограммов

Мартин рассказал, что карпа можно ловить на различные приманки, так как рыба ест почти все, от дождевых червей до картофеля. Он поймал гигантскую рыбу на наживку в виде шариков пенопласта. "Пришлось побороться с карпом, чтобы вытащить его", - подчеркнул рыбак.

Рыболовные снасти не повредились, но на борьбу с карпом ушло десять минут. Рене Мартин вытащил рыбу из воды, сделал фотографии и отпустил обратно. "Меня привлекают большие рыбы. Ведь карп является один из немногих крупных видов, которых можно поймать в Эстонии и ее окрестностях", - сказал он.

Последний поход на рыбалку у Рене Мартина длился несколько дней. "Быть на природе и ловить рыбу - это же приятно, это отдых, - объяснил он. - Если уезжаешь далеко от дома на озеро, то одного дня недостаточно. Я считаю, что даже если рыбу не поймаешь, то все равно поездка удалась. И если рыба сорвется с крючка — это тоже часть рыбалки".

Рене Мартин отметил, что выпускает всех крупных рыб обратно в воду. "Я не вижу смысла в ловле рыбы, потому что кто-то должен начать восстанавливать рыбные запасы с помощью мальков, чтобы рыбаки могли их ловить. Это как сплошная рубка леса, когда все начисто убирают и потом сажают заново, - объяснил он. - Я ловлю карпа не с целью приготовить его на ужин, а чтобы получить впечатления. Такой же думают многие другие".

Мартин ведет учет рыбы не по общему количеству, а по размеру. "Личный рекорд теперь имеется, но рекорд Эстонии ждет своего часа", - отметил рыбак, добавив, что рыба, являющаяся в настоящий момент рекордом Эстонии, по его данным, весила 21-22 килограмма.

По словам жителя Пайде, здешние карпы могут быть еще больше: "Если потеплеет, то и рыба увеличится в размерах. В теплую погоду они запасаются жиром, а зимой он сжигается в холодную погоду". 1

Бывало так, что во время рыбалок Рене Мартин ловил одну и ту же рыбу несколько раз - дважды он сам и один раз его друг. Это случилось много лет назад в Тарбья в Ярвамаа. О судьбе той рыбы точной информации у него нет, но, скорее всего, ее выпустили в озеро.

Начинающим рыбакам он посоветовал смотреть обучающие видео в YouTube. Зимой такие видео интересно смотреть, а весной-летом применять полученные знания на практике.

По словам рыбака, карпа можно встретить во многих озерах Эстонии. Но в Южной Эстонии этой рыбы все-таки больше, чем в других местах.