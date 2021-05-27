В Нигерии перевернулось судно с пассажирами. Погибло более 150 человек
В Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, которое перевозило пассажиров по реке Нигер, цитирует "Медуза" сообщение Reuters и AFP со ссылкой на местные власти.
В Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, которое перевозило пассажиров по реке Нигер, цитирует "Медуза" сообщение Reuters и AFP со ссылкой на местные власти.
Известно, что на судне находились около 180 человек, а оно было рассчитано только на 80 человек. На судне также находились мешки с песком с кустарного золотого рудника поблизости.
Около 20 пассажиров удалось спасти, четверо погибли. Еще 156 человек пока не были найдены и они считаются утонувшими.
В Нигерии часто тонут небольшие суда — в основном, из-за того, что привышают их вместимость, обеспечивают плохое техническое обслуживание, а также из-за плохих погодных условий. Однако крушение в штате Кебби считается одним из крупнейших за последнее время, отмечает AFP.