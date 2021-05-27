"Кто-нибудь скажет ему?": Джилленхол выпустил мерч со словам LOX. В комментариях переписываются русские

"Выручка от продажи каждой толстовки пойдет в Фонд поддержки театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии. Местные мастера с нуля создали его в Нью-Йорке из высококачественного сырья. Надев этот худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк", - пояснил актер суть своей инициативы.

К описанию инициативы он добавил фотографию, на которой он сидит рядом с мешком бубликов - так актер хотел продемонстрировать, насколько классным получился мерч худи - как большой мешок бубликов.

ФОТО: instagram.com/jakegyllenhaal/

Но те, кто владеют русским языком, обратили внимание не на бублики...

"Лох, АХАХАХХАХАХАХ", "Русские есть? Думаю, вы поняли", "Ну и что, от русских не будет шуточек???", "Кто-нибудь скажет ему?", "Ловушка русского языка" - такие комментарии появились под фото вскоре после публикации.