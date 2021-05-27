Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным

К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано в виде препринта.

До последнего времени считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции не будет длиться долго. Такой вывод ученые сделали по результатам многочисленных исследований, показавших, что у большинства пациентов концентрация в крови специфических антител (именно они обеспечивают защиту от вируса) начинает быстро падать уже через несколько месяцев после выздоровления.

Большинство экспертов оценивало продолжительность эффективной иммунной защиты примерно в 1,5-2 года, так что результаты новых исследований стали для них приятной неожиданностью.

Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией - хоть и очень правдоподобной.

Запомнить врага в лицо

Специфический иммунитет (то есть защищающий от какой-то конкретной болезни) в нашем организме обеспечивают не только растворенные в крови белковые молекулы-антитела, но и так называемые Т-клетки памяти.

Встретившись с возбудителем новой, неизвестной инфекции и подобрав к нему ключ (подробно о том, как это происходит, можно прочитать здесь), лимфоциты запоминают вредителя - и при повторном заражении сразу же запускают в производство нейтрализующие антитела необходимой формы, обеспечивая быстрый и эффективный иммунный ответ.

ФОТО: Science Photo Library

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе наблюдали за состоянием и изменениями в крови 77 пациентов, перенесших Covid-19 в основном в легкой форме (госпитализация потребовалась лишь шестерым), на протяжении почти года.

Почти все это время концентрация защитных антител, которые помогли больному справиться с болезнью, продолжала снижаться: сначала очень быстро, потом (в среднем через четыре месяца после выздоровления) - чуть медленнее.

Однако, как рассказал основной автор исследования, профессор иммунологии Али Эллебеди, в какой-то момент уровень антител прекращал снижение и выходил на плато. Поскольку клетки памяти, хранящие информацию о коронавирусе, сохраняли активность и поддерживали какую-то минимальную необходимую пациенту концентрацию защитных молекул.

"Мы обнаружили у пациентов клетки, производящие антитела [к вирусу Sars-Cov-2], через 11 месяцев после появления симптомов болезни, - рассказывает профессор Эллебеди. - Эти клетки будут продолжать жить в теле пациента и производить необходимые антитела, пока жив он сам. А значит, и иммунитет будет длиться долго".