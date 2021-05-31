В Суэцком канале село на мель судно со внезапно заглохшим двигателем

"Шедший в составе северной колонны контейнеровоз Emerald компании Maersk сел на мель из-за внезапно заглохшего двигателя и отключения навигационных устройств", - говорится в Twitter администрации Суэцкого канала.

Администрация указала, что для снятия судна с мели использовались четыре буксира. Это позволило быстро справиться с возникшей проблемой. Во время, когда осуществлялось снятие Emerald с мели, Суэцкий канал пересекали 68 грузовых судов.

Maersk Emerald ходит под флагом Сингапура. Длина судна составляет 353 метра, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 146 тысяч тонн.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, блокировавший передвижение других судов. Блокада повлияла на стоимость перевозки нефти и грузов. На то, чтобы освободить судно, ушло более недели.