Рукс об убийстве Беззубова: могу утверждать, что будет, кого посадить на скамью подсудимых

"Могу утверждать, что будет, кого посадить на скамью подсудимых. Это на данный момент все, что я могу сказать", - сказал Рукс, отметив, что стражи порядка склоняются к тому, что преступление не было связано с профессиональной деятельностью Беззубова.

Рукс рассказал, что убийство футбольного агента было профессионально совершенным преступлением, в котором у каждого вовлеченного лица была своя роль, и о ролях других вовлеченных людей они не знали.

"Это функции поддержки, организации и другие", - добавил Рукс.

Рукс не прокомментировал, известен ли полиции заказчик.

Полиции мотивы преступления известны, идет работа с двумя версиями.

Рукс также подтвердил, что полиция в расследовании этого дела коммуницировала с другом Беззубова Владимиром Колесниченко.

На просьбу прокомментировать убийство Мартиньша Бункуса, начальник Госполиции отметил, что стражам порядка ясен мотив преступления, кроме того, к отдельным лицам применены процессуальные статусы.

Рукс рассказал, что полиция в ходе расследования получила новые факты и доказательства, чему способствовало тесное сотрудничество стражей порядка с "Европолом" и другими странами.

На вопрос, начат ли по этому делу против какого-либо лица уголовный процесс и есть ли подозреваемые, Рукс ответил коротко, что по данному уголовному процессу к отдельным персонам применены процессуальные статусы.

На просьбу уточнить, есть ли по этому делу подозреваемые, Рукс ответил: "Тоже, может быть".

Он добавил, что мотив преступления ясен и он связан с профессиональной деятельностью Бункуса.