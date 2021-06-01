Рукс об убийстве Беззубова: могу утверждать, что будет, кого посадить на скамью подсудимых

"Могу утверждать, что будет, кого посадить на скамью подсудимых. Это на данный момент все, что я могу сказать", - сказал Рукс, отметив, что стражи порядка склоняются к тому, что преступление не было связано с профессиональной деятельностью Беззубова.
Рукс рассказал, что убийство футбольного агента было профессионально совершенным преступлением, в котором у каждого вовлеченного лица была своя роль, и о ролях других вовлеченных людей они не знали.
"Это функции поддержки, организации и другие", - добавил Рукс.
Рукс не прокомментировал, известен ли полиции заказчик.
Полиции мотивы преступления известны, идет работа с двумя версиями.
Рукс также подтвердил, что полиция в расследовании этого дела коммуницировала с другом Беззубова Владимиром Колесниченко.
На просьбу прокомментировать убийство Мартиньша Бункуса, начальник Госполиции отметил, что стражам порядка ясен мотив преступления, кроме того, к отдельным лицам применены процессуальные статусы.
Рукс рассказал, что полиция в ходе расследования получила новые факты и доказательства, чему способствовало тесное сотрудничество стражей порядка с "Европолом" и другими странами.
На вопрос, начат ли по этому делу против какого-либо лица уголовный процесс и есть ли подозреваемые, Рукс ответил коротко, что по данному уголовному процессу к отдельным персонам применены процессуальные статусы.
На просьбу уточнить, есть ли по этому делу подозреваемые, Рукс ответил: "Тоже, может быть".
Он добавил, что мотив преступления ясен и он связан с профессиональной деятельностью Бункуса.
Говоря о самом громком преступлении последнего времени - смерти Нормунда Киндзулиса в Тукумсе, глава Госполиции отметил, что "с очень большой уверенностью могу сказать, что здесь не произошло гомофобское нападение". Напомним, полиции расследует это дело как доведение до самоубийства.