Человека сбил электросамокат: кто виноват и кто оплачивает лечение?

Так обстоит дело с Интой из Резекне, которая серьезно пострадала после того, как ее сбил молодой человек на электросамокате. По словам Инты, это был 10-летний мальчик, который по неосторожности врезался в нее в центре Резекне.

"Иду по тротуару. Подумал: ничего себе! Потом он налетел на меня, я упала. Ужас! Был шок! Потрогала руку, все шевелится, как ни в чем не бывало. Подумала, что синяк. Мальчик предложил вызвать скорую. Я сказала, что нужно смотреть, куда едешь! "Прохожий мужчина, который помог мне встать, тоже немного поругал мальчика", - рассказывает Инта передаче Bez Tabu.

Видео: сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

Также женщина обнаружила, что травма, которую она изначально посчитала синяком, оказалась переломом локтевой головки, и ее придется лечить в течение длительного времени. Выйдя из кабинета врача, женщина обратилась в Госполицию с просьбой разыскать мальчика и его родителей, чтобы привлечь к ответственности.

Юрис Янчевскис, руководитель отдела безопасности дорожного движения полиции, подчеркивает, что после таких событий полиция должна быть немедленно задействована, и все участники должны оставаться на месте, чтобы свести к минимуму любые разногласия. В этом случае, когда виновник ДТП покинул место происшествия, проводится его розыск и возбуждено уголовное дело. Причина в том, что в результате аварии были получены травмы средней степени тяжести.

Между тем Инта находится в незавидном положении - есть травма, которую нужно лечить, и в то же время незнание, кто компенсирует расходы. Если бы водитель был застрахован, картина могла быть иной.

Если ущерб здоровью или имуществу причинен, например, водителем автомобиля или мотоцикла, ущерб возмещается страховщиком OCTA, однако на электросамокаты и велосипеды OCTA не распространяется,

сообщил член правления Латвийского бюро автостраховщиков (LTAB) Юрис Стенгревич.

"Для этих транспортных средств не предусмотрена OCTA, так как ущерб, нанесенный электросамокатом, меньше, чем ущерб, нанесенный автомобилем и мотоциклом. Мы [LTAB] не инициировали ничего подобного, но по этому поводу ведутся дискуссии. В настоящее время обсуждение остановилось на том, что такую страховку не стоит производить. Однако, с точки зрения общественной пользы, может возникнуть необходимость поговорить с компаниями, которые открывают бизнес, сдавая эти самокаты в аренду. Возможно, следует оговорить, что они должны определять покупку OCTA, чтобы, если кто-то пострадает, компенсацию можно было получить более простым способом, чем через суд. В других странах также ведутся дискуссии о том, как компенсировать ущерб", - сказал Стенгревич.

Как Bez Tabu сообщил представитель полиции Янчевскис, в некоторых странах Европы на электросамокаты необходимо оформить полис OCTA. Если бы такая процедура была установлена ​​в Латвии, необходимо было бы ввести регистрацию и этих транспортных средств.

Несомненно, это будет обузой для пользователей электросамокатов, однако следует учитывать, что к 30 мая этого года было зарегистрировано 37 ДТП с участием электросамокатов (информация полиции), при этом пострадало 22 человека, двое из которых оказались тяжело ранены. Также в шести случаях водители электросамокатов управляли ими в нетрезвом состоянии.