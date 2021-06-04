Суд: Стамбульская конвенция соответствует Конституции

Конституционный суд пришел к выводу, что в конкретном случае Кабинет министров имел право принять решение о подписании Стамбульской конвенции. Следовательно, Стамбульская конвенция была подписана в соответствии с требованиями Венской конвенции и Закона о международных договорах Латвийской Республики.

Суд также пришел к выводу, что объектом и целью Стамбульской конвенции является искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, способствуя тем самым гендерному равенству. Следовательно, все обязательства, возложенные на государства-члены Стамбульской конвенцией, также применяются только к сфере действия Стамбульской конвенции в соответствии с ее объектом и целью.

Суд отметил, что каждая страна характеризуется своей конституционной идентичностью, которая помогает отличать ее от других стран. Это существенное, широкомасштабное явление, состоящее из различных по своей природе элементов, лишь часть из которых является общеобязательными правовыми нормами.

Таковы, например, определяющие идентичность латвийской государственной системы главенствующие принципы демократии, верховенства закона, национального и социально ответственного государства.

Отчасти конституционная идентичность Латвии отражена в ст.1 и введении в Конституцию, в которых, помимо прочего, упоминаются христианские ценности и содержится постулат о том, что семья является основой сплоченного общества. Суд подчеркнул, что упоминание христианских ценностей - это ссылка не на религию, а на принадлежность к европейской или западной цивилизации. В свою очередь, ссылка на семью означает, что такая форма социальной жизни признана морально и юридически.

Суд подчеркивает, что в демократическом государстве, где правит верховенство закона, недопустимо, чтобы государство навязывало определенное убеждение человеку. Однако государство обязано предоставить человеку информацию о насилии и факторах, его вызывающих, чтобы предотвратить такое насилие. Это также относится к гендерному насилию. Сам факт того, что такая информация предлагается отдельным лицам, не означает, что они обязаны поддерживать определенную убежденность. Этот вывод следует, в частности, из того факта, что оспариваемое законодательство не предусматривает применения принудительных мер к лицу с целью склонить его к изменению своих убеждений.

Суд также обратил внимание на тот факт, что сфера действия Стамбульской конвенции охватывает только искоренение насилия в отношении женщин и домашнего насилия и что оспариваемое постановление не требует принятия или введения какой-либо конкретной формы брака или семьи.

Суд напомнил, что государство обязано защищать каждого от насилия, которое может поставить под угрозу жизнь, физическое и психическое здоровье человека. Эта обязанность государства распространяется на всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства - как мужчин, так и женщин.

Суд также пришел к выводу, что в латвийской правовой системе запрет дискриминации по признаку пола не только включает запрет на дискриминацию человека на основании его или ее анатомических характеристик, но также относится к социальным ролям, поведению, занятиям и характеристикам, которые общество считает подходящими для женщин и мужчин.

Латвия является одной из семи стран Евросоюза, кто еще не ратифицировал Стамбульскую конвенцию.

Ратификацию документа в Сейме задерживали возражения о его несоответствии Конституции. Введение конвенции поддерживали депутаты партий "Нового Единства" и "Развитие/За!", которые год назад подали иск в Конституционный суд. Депутаты отметили, что без оценки Конституционного суда может быть затруднена ратификация конвенции в Сейме, так как до сих пор были споры насчет соответствия Стамбульской конвенции Конституции.