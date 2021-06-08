3 простых шага, которые помогут эффективно убрать дом и привести в порядок электрические приборы

По словам эксперта по энергоэффективности Elektrum Руты Лиепниеце, не менее важно не забывать заботиться о бытовых электроприборах.

"Чтобы человек мог эффективно работать и выполнять свои повседневные обязанности, важно заботиться о физических нагрузках, а также о гигиене и питании. Точно так же необходимо заботиться об электрических приборах, чтобы они работали энергоэффективно и служили дольше", - комментирует Рута Лиепниеце.

Дана, в свою очередь, объясняет, что именно чувство контроля позволяет человеку принимать обоснованные решения, избегая ненужных покупок и расходов. "Если легче купить что-то новое, чем найти то же самое дома, мы почти всегда выбираем первый путь", - заметила Дана.

Многие из этих товаров недорогие, и вместо того, чтобы тратить время на копание в сумках, полках и ящиках, мы чаще всего бросаем поиски и покупаем новые колготки, иголки или зубочистки.

К сожалению, такое отношение не приносит пользы ни нашим кошелькам, ни планете, а также это затрудняет уборку дома. Каково решение? Порядок!

С чего начать? Дана Гулбе предлагает три простых шага, которые упростят уборку дома.

Шаг первый: собрать все в одном месте

Если вы хотите разложить, например, носки, вытащите их со всех полок, шкафов, корзин для белья и сложите в одном месте на столе или на полу, чтобы все было видно. Нет смысла выборочно убирать только полку с носками, важно осознать, сколько всего носков есть "в наличии". Этот принцип также распространяется на обувь, документы, книги, кухонные принадлежности и другие категории предметов.

Шаг второй: избавиться от лишнего

Многие вещи, которые не нужны, можно продать, отдать или пожертвовать на благотворительность. "Со 100% гарантией я могу сказать, что после этого единственного выбрасывания, возврата или пожертвования ненужных вещей драматично меняется способ, которым вы приносите в жизнь новые вещи. В долгосрочной перспективе это более выгодно, чем иметь чердак или дачный домик, полный хлама", - объясняет Дана, отмечая, что избавление от вещей ни в коей мере не противоречит принципам zero waste.

Однако, если в теории избавиться от лишнего кажется очень простым, на практике это для многих является камнем преткновения. Уборке дома часто мешают самые разные "собиратели пыли" - старые журналы, посуда, игрушки, открытки или даже случайно найденные вещи, которые занимают место в ящиках, полках и различных коробках.

Чтобы выяснить, с какими вещами пришло время расстаться, убирая дом, задайте себе четыре контрольных вопроса.