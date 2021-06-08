3 простых шага, которые помогут эффективно убрать дом и привести в порядок электрические приборы

Вы бы оценили, если бы вам удалось сохранить эту вещь до старости? Есть вещи, например, любовные письма, дневники, старые фотографии, которые могут стать более ценными с годами. Эти вещи напоминают то, как мы когда-то выглядели, о чем думали и что было важным много лет назад - иногда очень приятно погрузиться в воспоминания.
Однако стоит ли хранить потрепанные мягкие игрушки или кучу старых комиксов, надеясь, что ваши внуки оценят эти вещи через много лет?
Скорее всего, в их глазах это будут лишь незначительные предметы, которые долго и бесполезно занимали место в доме.
Радует ли вас эта вещь? Если у вас годами лежит в коробке кухонный сервис, доставшийся в наследство от бабушки, попробуйте "примерить его", выставив его на видном месте. Возможно, этот уникальный предмет отлично дополнит интерьер вашего дома, а в обратном случае - если у вас нет ни малейшего желания показывать этот экспонат другим, возможно, стоит задуматься о продаже реликвии. Говорят, что для одного хлам, для другого золото. Может быть, коллекционер годами искал именно это сокровище, которое у вас просто собирает пыль в коробке.
Имеет ли эта вещь ценность в долгосрочной перспективе? Иногда на полке или выступе камина собирают пыль дорогие и ценные реликвии, которые, однако, со временем теряют свою ценность. В эту категорию входят такие вещи, как детские рисунки, особенно если ребенок очень плодовитый художник, свадебные приглашения от друзей и родственников, праздничные открытки. Для этих вещей рекомендуется проводить периодическую "генеральную уборку", например, один раз в год, оставляя только те, которые можно будет с удовольствием пересматривать через 5 и 10 лет.
Шаг третий: расставить все по местам
Закон довольно прост - каждая вещь имеет свое место. "Что люди не совсем понимают в этом предложении, так это то, что вы должны принять во внимание, насколько велика эта вещь.
В длинном и широком комоде коридора не должно быть перчаток, книжек с наклейками из супермаркета, ключей, наличных денег и любых других документов, потому что предметы слишком малы, а пространство слишком велико.
Итак, что я призываю вас сделать, и почему меня также зовут "Дана с коробкой" - я рекомендую использовать коробки, использовать корзины, использовать вещи, которые помогают сгруппировать: ящик, в котором есть все, что связано с уходом за волосами, ящик где есть все ключи, коробка бальзамов для губ и т.д.", - говорит Дана. При этом нужно учитывать, что, чем меньше вещь, тем меньше ей отведено места.
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Видео: Комментарий "Даны с коробкой"
Тест сделан в сотрудничестве с Elektrum.