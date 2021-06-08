Вт, 8.06.2021
Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация. Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

3 простых шага, которые помогут эффективно убрать дом и привести в порядок электрические приборы

Продолжение статьи
1 / 12
Далее
Как правильно чистить холодильник?
ФОТО: Shutterstock/Privātais arhīvs/TVNET kolāža

Во время активного оживления природы возникает желание навести порядок и вокруг себя! "Очень часто люди боятся слов "порядок" и "уборка", потому что у них они ассоциируются с чем-то стерильным и неуютным, но это совсем не про это. В моем понимании порядок означает контроль. Это означает, что мы знаем, что принадлежит нам и где это лежит", - говорит автор книги "Наведи порядок в доме, наведи порядок в голове" (Sakārto māju, sakārto prātu) Дана Гулбе или "Дана с коробкой".

По словам эксперта по энергоэффективности Elektrum Руты Лиепниеце, не менее важно не забывать заботиться о бытовых электроприборах.

"Чтобы человек мог эффективно работать и выполнять свои повседневные обязанности, важно заботиться о физических нагрузках, а также о гигиене и питании. Точно так же необходимо заботиться об электрических приборах, чтобы они работали энергоэффективно и служили дольше", - комментирует Рута Лиепниеце.

Дана, в свою очередь, объясняет, что именно чувство контроля позволяет человеку принимать обоснованные решения, избегая ненужных покупок и расходов. "Если легче купить что-то новое, чем найти то же самое дома, мы почти всегда выбираем первый путь", - заметила Дана.

Многие из этих товаров недорогие, и вместо того, чтобы тратить время на копание в сумках, полках и ящиках, мы чаще всего бросаем поиски и покупаем новые колготки, иголки или зубочистки.

К сожалению, такое отношение не приносит пользы ни нашим кошелькам, ни планете, а также это затрудняет уборку дома. Каково решение? Порядок!

С чего начать? Дана Гулбе предлагает три простых шага, которые упростят уборку дома.

Шаг первый: собрать все в одном месте

Если вы хотите разложить, например, носки, вытащите их со всех полок, шкафов, корзин для белья и сложите в одном месте на столе или на полу, чтобы все было видно. Нет смысла выборочно убирать только полку с носками, важно осознать, сколько всего носков есть "в наличии". Этот принцип также распространяется на обувь, документы, книги, кухонные принадлежности и другие категории предметов.

Шаг второй: избавиться от лишнего

Многие вещи, которые не нужны, можно продать, отдать или пожертвовать на благотворительность. "Со 100% гарантией я могу сказать, что после этого единственного выбрасывания, возврата или пожертвования ненужных вещей драматично меняется способ, которым вы приносите в жизнь новые вещи. В долгосрочной перспективе это более выгодно, чем иметь чердак или дачный домик, полный хлама", - объясняет Дана, отмечая, что избавление от вещей ни в коей мере не противоречит принципам zero waste.

Однако, если в теории избавиться от лишнего кажется очень простым, на практике это для многих является камнем преткновения. Уборке дома часто мешают самые разные "собиратели пыли" - старые журналы, посуда, игрушки, открытки или даже случайно найденные вещи, которые занимают место в ящиках, полках и различных коробках.

Чтобы выяснить, с какими вещами пришло время расстаться, убирая дом, задайте себе четыре контрольных вопроса.

Это вещь - напоминание об особом моменте? Есть вещи, которые вызывают в памяти прошлые события, людей или чувства. Иногда эти предметы визуально красивы, например, цепочка или часы, но вряд ли стоит хранить ради воспоминаний ржавый трехколесный велосипед, куклу без одной ноги или конспект по математике с начальной школы.

Вы бы оценили, если бы вам удалось сохранить эту вещь до старости? Есть вещи, например, любовные письма, дневники, старые фотографии, которые могут стать более ценными с годами. Эти вещи напоминают то, как мы когда-то выглядели, о чем думали и что было важным много лет назад - иногда очень приятно погрузиться в воспоминания.

Однако стоит ли хранить потрепанные мягкие игрушки или кучу старых комиксов, надеясь, что ваши внуки оценят эти вещи через много лет?

Скорее всего, в их глазах это будут лишь незначительные предметы, которые долго и бесполезно занимали место в доме.

Радует ли вас эта вещь? Если у вас годами лежит в коробке кухонный сервис, доставшийся в наследство от бабушки, попробуйте "примерить его", выставив его на видном месте. Возможно, этот уникальный предмет отлично дополнит интерьер вашего дома, а в обратном случае - если у вас нет ни малейшего желания показывать этот экспонат другим, возможно, стоит задуматься о продаже реликвии. Говорят, что для одного хлам, для другого золото. Может быть, коллекционер годами искал именно это сокровище, которое у вас просто собирает пыль в коробке.

Имеет ли эта вещь ценность в долгосрочной перспективе? Иногда на полке или выступе камина собирают пыль дорогие и ценные реликвии, которые, однако, со временем теряют свою ценность. В эту категорию входят такие вещи, как детские рисунки, особенно если ребенок очень плодовитый художник, свадебные приглашения от друзей и родственников, праздничные открытки. Для этих вещей рекомендуется проводить периодическую "генеральную уборку", например, один раз в год, оставляя только те, которые можно будет с удовольствием пересматривать через 5 и 10 лет.

Шаг третий: расставить все по местам

Закон довольно прост - каждая вещь имеет свое место. "Что люди не совсем понимают в этом предложении, так это то, что вы должны принять во внимание, насколько велика эта вещь.

В длинном и широком комоде коридора не должно быть перчаток, книжек с наклейками из супермаркета, ключей, наличных денег и любых других документов, потому что предметы слишком малы, а пространство слишком велико.

Итак, что я призываю вас сделать, и почему меня также зовут "Дана с коробкой" - я рекомендую использовать коробки, использовать корзины, использовать вещи, которые помогают сгруппировать: ящик, в котором есть все, что связано с уходом за волосами, ящик где есть все ключи, коробка бальзамов для губ и т.д.", - говорит Дана. При этом нужно учитывать, что, чем меньше вещь, тем меньше ей отведено места.

Как ухаживать за электроприборами - практическое руководство

Испытывая на практике усвоенные принципы сортировки, эксперт по энергоэффективности Рута Лиепниеце призывает не забывать и о надежных помощниках - электроприборах. При регулярном очищении, они потребляют меньше электроэнергии, служат дольше и эффективнее, поэтому они намного дружелюбнее для природы и для вашего кошелька! Давайте, приступим к делу!

Видео: Комментарий "Даны с коробкой"

Как почистить холодильник?

Как правильно чистить морозильник?

Как правильно ухаживать за пылесосом?

Как правильно ухаживать за электрическим чайником?

Как правильно ухаживать за стиральной машиной?

Как правильно ухаживать за сушилкой для белья?

Как правильно ухаживать за посудомоечной машиной?

Как правильно чистить емкостный водонагреватель?

Как правильно ухаживать за вытяжкой?

Как правильно очистить купола светильников?

Как проверить детекторы дыма?

Удачной большой уборки!

Тест сделан в сотрудничестве с Elektrum.

 

Продолжение статьи
1 / 12
Далее
Как правильно чистить холодильник?
НАВЕРХ
Back