Актриса Мария Берзиня разоблачила "воров" электричества и разработала серьезный план

Что такое Energo pulss? Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта.

"Милый дом, у тебя 6, а будет 8, и мы это достигнем за два месяца", - обещает Мария Берзиня в начале первой серии. Низкая оценка заставляет ее задуматься о своих привычках использования электроприборов, полагая, что их придется изменить.

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Анрийс Тукулис, эксперт Центра энергоэффективности Elektrum, также согласен с решительной экономией электроэнергии:

"У привычек есть огромная сила - они могут влиять на потребление электроэнергии в нашем доме до 10%".

Где в доме Марии прячутся "воры" электричества?

"Ну, конечно, в случае с загородными домами так есть. Я не знаю, как у других людей в Латвии, но мне кажется, что те, у кого есть загородный дом, конечно, везут в деревню из города то, что уже отслужило какое-то время", - полагает Мария. В ее случае старый холодильник уехал из городской квартиры в деревню. Но, в доме есть даже два больших "вора" электричества. Мария понимает, что "нейтрализация" одного холодильника - это первое, с чего нужно начать оптимизацию.

"Если в вашем доме есть холодильник, который не используется или в нем не так много продуктов, его обязательно нужно выключить первым", - указывает эксперт.

Мария убеждена, что еще одним "виновником" перерасхода электроэнергии мог бы быть бойлер: "Второе, безусловно, это бойлер в доме, потому что здесь есть душ и удобства".

Мария Берзиня ФОТО: TVNET

Еще она честно признается в другом "грехе" - не везде освещение поменяно на LED или умные лампочки: "Кое-где есть. И если честно - это работает и очень хорошо. Например, у меня у кровати ночник, который я не меняла 5-6 лет".

Анрийс Тукулис объясняет, что не всегда нужно устанавливать дома умные лампочки с дистанционно управляемыми датчиками движения.

Чаще всего достаточно обычных LED-ламп, которые к тому же будут в десять раз эффективнее, чем, например, лампы накаливания.

В ванной комнате загородного дома Марии свое место есть для стиральной машины, поэтому актриса настроена тщательно изучать и сравнивать ежедневно используемые программы стирки.

Эксперт указывает, что не стоит принимать слишком радикальные меры для экономии электроэнергии, отказываясь от стирки одежды или делать это как можно реже.

Лучше выбирать программы быстрой стирки, которые потребляют меньше электроэнергии, воды и, возможно, меньше моющего средства.

План Марии на ближайшие две недели