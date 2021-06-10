Общепит и спорт в помещениях, аттракционы - на открытом воздухе. Что решило правительство?

В пресс-конференции приняли участие:
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На этой неделе группа по оперативному управлению изучила возможности пересмотра мер эпидемиологической безопасности. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил во вторник после заседания правительства, что в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр мер эпидемиологической безопасности, но воздержался от упоминания конкретных мер, которые могут быть пересмотрены.
Четырехэтапный план. Чего ждать?
В свою очередь директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что возглавляемая им группа работает по четырехэтапному плану, который предусматривает постепенное ослабление ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.
В частности, третий этап предусматривает, что при двухнедельной кумулятивной заболеваемости не более 250 случаев на 100 000 населения могут быть пересмотрены ограничения на индивидуальные занятия в спортзале.
Также предусмотрено полное открытие индустрии красоты и возможность оказания услуг общественного питания внутри помещений, мероприятия под открытым небом с ограниченным числом посетителей.
На прошлой неделе правительство приняло послабления второго этапа, позволив работать большим торговым центрам, а библиотекам, музеям и культурным объектам принимать индивидуальных посетителей. Также были смягчены ограничения на частные мероприятия.
Со вторника услуги общественного питания будут доступны и внутри помещений
Со вторника, 15 июня, предприятия общепита смогут обслуживать в помещениях посетителей с действительным цифровым сертификатом Covid-19. Это предусматривают разработанные Министерством экономики поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19, которые в четверг утвердило правительство.
Предприятия общественного питания смогут обслуживать на месте людей, привитых от Covid-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на Covid-19 и он отрицательный, а также имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, а также находящихся с этими лицами детей.
Предприятия общественного питания смогут обслуживать клиентов на месте с соблюдением строгих эпидемиологических требований:
- за одним столиком смогут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств;
- за одним столиком смогут находиться не более десяти человек;
- в помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками
- после каждого использования столы необходимо дезинфицировать
- помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание
- каждому посетителю будет выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды
В помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком.
Предприятия общепита смогут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.
Как отмечает Минэкономики, хотя сейчас уже разрешено обслуживать посетителей на открытых террасах, с улучшением эпидемиологической ситуации и с учетом того, что у многих предприятий общепита нет террас или их вместимость недостаточна, а из-за погодных условий посетителям не всегда комфортно находиться на террасе, необходимо обеспечить эпидемиологически безопасные условия приема посетителей в помещениях предприятий общепита.