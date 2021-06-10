Чт, 10.06.2021
Невакцинация - антисоциальна, поэтому ограничения оправданны. Эгил Левитс, президент
Эгил Левитс, президент
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Общепит и спорт в помещениях, аттракционы - на открытом воздухе. Что решило правительство?

  • Общественное питание будет доступно и внутри помещений
  • На открытом воздухе будут разрешены аттракционы и мероприятия
  • Будет разрешен спорт на открытом воздухе
  • Можно проводить спортивные тренировки в помещениях
Covid-19. Иллюстрация ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Сегодня, 10 июня, прошло внеочередное заседание Кабинета министров, где были пересмотрены меры эпидемиологической безопасности. После заседания проходит удаленная пресс-конференция. RUS TVNET предлагает следить за ней в прямом эфире.

В пресс-конференции приняли участие:

Видео: запись пресс-конференции

На этой неделе группа по оперативному управлению изучила возможности пересмотра мер эпидемиологической безопасности. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил во вторник после заседания правительства, что в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр мер эпидемиологической безопасности, но воздержался от упоминания конкретных мер, которые могут быть пересмотрены.

Четырехэтапный план. Чего ждать?

В свою очередь директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что возглавляемая им группа работает по четырехэтапному плану, который предусматривает постепенное ослабление ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.

В частности, третий этап предусматривает, что при двухнедельной кумулятивной заболеваемости не более 250 случаев на 100 000 населения могут быть пересмотрены ограничения на индивидуальные занятия в спортзале.

Также предусмотрено полное открытие индустрии красоты и возможность оказания услуг общественного питания внутри помещений, мероприятия под открытым небом с ограниченным числом посетителей.

На прошлой неделе правительство приняло послабления второго этапа, позволив работать большим торговым центрам, а библиотекам, музеям и культурным объектам принимать индивидуальных посетителей. Также были смягчены ограничения на частные мероприятия.

Со вторника услуги общественного питания будут доступны и внутри помещений

Со вторника, 15 июня, предприятия общепита смогут обслуживать в помещениях посетителей с действительным цифровым сертификатом Covid-19. Это предусматривают разработанные Министерством экономики поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности в условиях пандемии Covid-19, которые в четверг утвердило правительство.

Предприятия общественного питания смогут обслуживать на месте людей, привитых от Covid-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на Covid-19 и он отрицательный, а также имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, а также находящихся с этими лицами детей.

Предприятия общественного питания смогут обслуживать клиентов на месте с соблюдением строгих эпидемиологических требований:

  • за одним столиком смогут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств;
  • за одним столиком смогут находиться не более десяти человек;
  • в помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками
  • после каждого использования столы необходимо дезинфицировать
  • помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание
  • каждому посетителю будет выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды

В помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком.

Предприятия общепита смогут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.

Как отмечает Минэкономики, хотя сейчас уже разрешено обслуживать посетителей на открытых террасах, с улучшением эпидемиологической ситуации и с учетом того, что у многих предприятий общепита нет террас или их вместимость недостаточна, а из-за погодных условий посетителям не всегда комфортно находиться на террасе, необходимо обеспечить эпидемиологически безопасные условия приема посетителей в помещениях предприятий общепита.

Со следующей недели будут разрешены развлечения на свежем воздухе и аттракционы

Кабинет министров одобрил предложение Минэкономики разрешить с 15 июня развлекательные мероприятия и аттракционы на свежем воздухе.

Поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", разработанные Министерством экономики, предусматривают разрешить оказание индивидуальных развлекательных услуг, например, аттракционов и каруселей, чтобы сделать их доступными для детей всех возрастов.

Также будет разрешено предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами на свежем воздухе, включая аквапарки, развлекательные центры, парки батутов, при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности - предоставление услуг на свежем воздухе будет начинаться не ранее 6:00 и заканчиваться не позднее 22:00.

Посетители и персонал в местах с интенсивным потоком людей должны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет. Оборудование в местах развлечений необходимо будет дезинфицировать до и после использования.

На одного человека в местах развлечения должно быть обеспечено не менее 20 кв. м площади.

На следующей неделе можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе

С 15 июня будут разрешены организованные спортивные соревнования на открытом воздухе с установлением значительных мер эпидемиологической безопасности для их организации, постановил Кабинет Министров.

  • Соревнование должно быть включено в календарь соревнований спортивной федерации, признанной в соответствии с Законом о спорте соответствующего вида спорта, который публикуется на ее веб-сайте.
  • К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены младше семи лет.
  • На месте проведения соревнований может присутствовать максимум 300 человек, включая спортсменов и персонал, непосредственно участвующих в проведении соревнований.
  • Все лица, участвующие в конкурсе и связанные с проведением конкурса, должны быть аккредитованы.
  • Во время соревнований вместимость раздевалок не будет превышать 25%, и спортивный персонал, обслуживающий одну команду или спортсмена, будет строго следовать "принципу пузыря", чтобы не пересекались разные потоки людей.
  • По окончании конкурса очное награждение будет разрешено только индивидуально.
  • Зрители, у которых будет сертификат о вакцинации против Covid-19 или о переболевании Covid-19, будут допущены к организованному и контролируемому посещению соревнований.

Можно проводить спортивные тренировки в помещениях

С 15 июня в помещениях можно проводить спортивные тренировки для людей, у которых имеется сертификат о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или отрицательном тесте, постановило в четверг правительство.

Тренировки в помещениях с соблюдением мер эпидемиологической безопасности можно будет проводить и индивидуально, и в группах.

При этом на одного человека должно быть предусмотрено не менее 25 кв. м общей площади зала, в бассейне - не менее 15 кв. м поверхности воды. На тренировках могут присутствовать не более 20% максимально возможного количества людей.

В групповых тренировках могут участвовать не более 12 человек, включая тренеров. Если позволяет инфраструктура спортивного зала, соблюдаются требования к площади на одного человека и люди из различных групп физически не пересекаются, одновременно можно проводить занятия нескольких групп. Время тренировки не должно превышать 90 минут.

Заполняемость раздевалок не должна превышать 25%, а также в спортивном зале должна вестись регистрация посетителей и сотрудников.

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