"Уходила шесть или семь раз. Никогда не думала, что со мной это произойдет...". Замкнутый круг насилия. Личный опыт

Лиене (имя изменено) 24 года. Ее дочь появилась на свет всего несколько месяцев назад. Недавно она находилась в кризисном центре, куда сбежала от отца своего ребенка. Всего год и два месяца, но унижение, издевательство, насмешки и синяк под глазом были обыденностью женщины. После нескольких попыток совершить побег ей удалось навсегда расстаться с этими отношениями. Замкнутый круг насилия возможно разорвать. Рассказ о своем опыте и попытке побега она доверила порталу Apollo.lv.

Лиене познакомилась со своим партнером на работе. Она говорит, что продержалась на работе лишь несколько дней - поэтому женщина и мужчина ранее общались только на уровне "привет-пока". "Прошла неделя или две, и я, наверное, написала ему, не помню что, но мы начали переписку, и он пригласил меня на кофе. Так мы познакомились ближе и сошлись".

"Если не считать, что я много раз уходила от него, мы были вместе год и два месяца", отношения были недолгими, но они оставили шрамы, которые долго еще не заживут.

Все казалось идет очень хорошо, но после месяца отношений со стороны партнера начались команды, унижения, издевательства и насмешки, если Лиене отказывалась слушаться возлюбленного:

"Но... Я верила ему и думала, что он прав. В принципе, то, что он говорил, то я и делала.

Так продолжались наши отношения, а я много и сильно плакала. Было как эмоциональное, так и физическое насилие. Меня больше обижали морально, но если эмоционально не было возможности, то физически. Его ход мыслей был таким: если я не понимала на словах, возможно, я бы поняла физическим путем".

Лиене описывает отца своего ребенка следующим образом: "Мои семья и друзья были плохими, люди в стране были плохими, все было плохо для него, а он сам был самым лучшим.[...] Мне жаль этого человека. Мне очень жаль, что он такой отвратительный".

Лиене уходила от своего спутника "шесть или семь раз". "Всегда было унижение, избиение, конечно, он просил прощения, но я снова уходила... И каждый раз он ко мне приходил с поникшей головой, а Лиените-дурочка брала и бежала назад", - вспоминает женщина.

"Конечно, я испытывала к нему большую симпатию, она все еще есть, но я не могу быть с ним. Что он сделал со мной, каким отвратительным он со мной был", - делится Лиене.

Перед родами Лиене разошлась со своим партнером. "Я не хочу такой жизни. Я не хочу, чтобы мой ребенок прошел через это". Женщина уже была в роддоме, когда отец ребенка позвонил ей и упрекнул в том, что ребенок вырастет без отца. И Лиене согласилась дать ему шанс в последний раз. "Помню, еще в больнице я подумала - все, если и на этот раз будет плохо, то я уйду. На этот раз точно".

Первые две недели молодые родители жили в мире и согласии, но это оказалось затишьем перед бурей.

"А потом опять все то же самое - он пил, поднимал руку, вырывал ребенка. В этот момент я поняла, что мне нужно бежать".

Семья Лиены знала о том, что происходило в жизни девушки. "Мои близкие были против того, чтобы я была с ним, потому что они видели, как я приезжаю в гости с синяками под глазами. Много раз. Родные часто спрашивали меня: "Лиене, что ты делаешь? Почему ты с ним?".

"Я просто не знала, что делать - он говорил мне одно, а семье - совсем другое. Я была в центре всего этого, потому что у меня не было ни работы, ни жилья. Я понятия не имела, как жить дальше?

Так я осталась с ним, думая, что он изменится. Я все время питала иллюзии, что он изменится, но теперь мне ясно, что люди не меняются. Я поняла это только когда окончательно ушла", - признается Лиене.

Партнер жестоко обращался с Лиене, как в здравом уме, так и под воздействием алкоголя. Женщина говорит, что он мог даже потянуть ее за сумку или за волосы в общественном месте. Мужчина попытался объяснить Лиене свое поведение только тогда, когда она уже обратилась в кризисный центр.

Он был таким из-за детской травмы. "Он сказал мне это совсем недавно, когда я уже была в кризисном центре. Потом он пришел и, казалось, признал это. Я просто не понимаю, почему он рассказал мне все это в последний момент", - говорит Лиене.

На вопрос, как женщина попала в кризисный центр, она отвечает, что с самого начала сбежала к сестре, но поскольку у сестры двое детеq, и они живут в двухкомнатной квартире, то "меня, конечно, приняли, но для шести человек там было слишком мало места".

Потом к дочери в гости приехал и отец ребенка. Лиене разрешила встретиться, и все трое вышли на улицу, затем в сторону женщины посыпались угрозы о том, что у нее заберут дочь. "А потом я задумалась - что делать? Я стала искать помощи в интернете. Я начала думать, как все спасти. Я позвонила в социальные службы, и они меня отвезли в кризисный центр".

Лиене провела там два месяца и три дня. "У меня был внутренний страх, но я чувствовала, что мои люди здесь [в кризисном центре], что у меня есть тыл.

Конечно, к этому было трудно привыкнуть, потому что я никогда не думала, что со мной такое когда-либо в жизни случится!

Постепенно, постепенно... Я начала оформлять бумаги. И со временем это стало немного легче. И теперь я очень, очень счастлива, что я это сделала – я ушла".

На вопрос, пытается ли бывший по-прежнему связаться с женщиной, Лиене отвечает, что да, после кризисного центра мужчина однажды позвонил ей и сказал: "Я хочу встретиться со своим ребенком, мне все равно, что ты об этом думаешь".

"Поскольку он также причинил мне физический вред, я боюсь его, поэтому не хочу встречаться. Теперь он уже какое-то время не писал мне, но я уже чувствую, что пройдет время и он позвонит мне еще раз, и скажет то же самое", - делится своими опасениями Лиене. Она хотела бы больше никогда в жизни не встречаться с ним, но для этого нет никаких юридических оснований:

"Мне было интересно, могу ли я сделать так, чтобы никогда больше не видеть его в своей жизни, но, поскольку он отец моей дочери, это не так просто. Отмечается, что ребенок должен встречаться с ним и не важно, что я боюсь его... Я не знаю. Я очень не хочу с ним встречаться ".

Несмотря на то, что мужчина неоднократно заявлял, что "нет, подруга, это не твоя дочь, а моя!", Он не принимал полноценного участия в воспитании ребенка и материально не поддерживал. "Раньше он покупал только памперсы и влажные салфетки по моей просьбе, теперь ничего. Я живу на алименты".

"Каждый раз, когда я выхожу из дома, я всегда оглядываюсь через плечо, потому что меня не покидает ощущение, что он может быть где-то рядом.

Мысль о том, что он где-то рядом со мной, не оставляет все время... Тогда я начала размышлять, что бы я сделала, если бы встретила его", - говорит Лиене. На вопрос, о том посещает ли женщина психолога, чтобы уменьшить полученную травму, она признается, что если у нее появится такая возможность, то она непременно ей воспользуется.

Несмотря на все относительно недавние переживания, Лиене повторяет, что сейчас она чувствует себя очень хорошо - она ​​нашла себе квартиру, регулярно встречается с семьей и воспитывает дочь.

"Конечно, сейчас приходят мысли о том, как я могла все время его прощать? Тогда я этого не понимала, а теперь не знаю, как я вообще до подобного дошла", - думает Лиене.

Оглядываясь на тяжелый жизненный опыт, Лиене не теряет оптимизма и говорит, что счастлива - теперь у нее есть дочь. Кроме того, этот опыт ее многому научил. "Если бы я сейчас встретила парня, то я бы уже заметила, что не так. Я могла бы быстро оценить, подходит ли он мне. Тогда я была наивна, полагая: "Да, все будет хорошо".

Другим женщинам, которые, возможно, узнают себя в истории Лиене, она говорит: "Я думаю так, если женщина уже после первого эпизода понимает, что что-то не так или, к примеру, партнёр поднимал руку, то стоит задуматься – следует ли дальше продолжать эти отношения? Потому что после первого раза последуют второй, третий, четвертый...

Тогда лучше жить одной, отвечать за себя и реализовывать свои мечты. С таким партнером, который был у меня, далеко не пойдешь...".

Как прекратить насилие над собой?

В кризисном центре Skalbes порталу Apollo.lv рассказали, что для выхода из замкнутого круга насилия человеку потребуется поддержка и помощь других людей, потому что самостоятельно это может быть затруднительно. Обыкновенный побег, развод или обращение в государственные инстанции требует от жертвы большой энергии.

Помните эти простые вещи, которые помогут вам сделать важные шаги:

Насилие - это игра силы и контроля, а не любовь;

доверяйте своим инстинктам - если чувствуете, что отношения нездоровы, подумайте, как из них выйти;

жестокие отношения не могут быть успешными;

помните, что вы не можете спасти своего супруга, жертвуя своей жизнью, здоровьем, счастьем и жизнью;

не жалейте супруга и не лгите себе - насилию нет оправдания;

ищите помощи для себя, а не для своего партнера;

верьте в себя, ориентируйтесь на свои потребности;

ищите разные способы получить помощь - расскажите о насилии людям, которым доверяете;

обращайтесь за профессиональной помощью для получения поддержки, обращайтесь в правоохранительные органы;

выполнять по одному шагу за один раз.

Как общество может помочь вырваться из порочного круга насилия?

"Скажем так, мы вообще не можем искоренить насилие в обществе, это номер один, который нужно принять, но мы можем однозначно уменьшить его. В жизни есть разное стечение обстоятельств, что может побудить агрессию, и, если человек не умеет с этим справляться, то это может перерасти в насилие", - сказал порталу Apollo.lv врач-психотерапевт Артур Миксонс.

"Я хотел бы сосредоточиться на семьях. Родители, налаживая свою жизнь, делают услугу своим детям. Им не нужно видеть родителей, которые сердиты, раздражены или агрессивны, что может напрямую повлиять на них. Им необязательно это видеть", - говорит эксперт.

Миксон подчеркивает, что "нам не нужно вытаскивать человека из среды, где гранаты, если он хочет там остаться, но мы можем предложить варианты". "Главное - не навязывать свое мнение, потому что кто-то может воспринять его как упрек или обиду, но мы можем указать на это, и весьма вероятно, что это послужит своеобразным толчком или опорой", - поясняет психотерапевт.

"Говоря об уровне общества... Например, в тех же детских садах - мы учим детей защищаться. Не искоренять, не игнорировать происходящее, а смотреть ему в глаза.

Дети будут сталкиваться с агрессией по мере взросления, поэтому им следует научиться активно с ней бороться в детских садах и школах. Конечно, мы можем игнорировать это, скажем, мы создадим супер-инклюзивный сад. Что он или она будет делать, когда им исполнится 20 лет?

Они привыкли жить в стерильной среде, где нет вреда. Это крутое, прекрасное детство, но что ты будешь делать, когда тебе придется с ним столкнуться? Это не означает, что мы должны поощрять агрессию, но если она есть, мы учимся справляться с ней даже небольшими, здоровыми маневрами: "Как ты можете постоять за себя, если у тебя отобрали лопатку? Если Петерис тебя толкнул?" - объясняет Миксонс.

"Если ты не знаешь, что делать в такой простой форме, то эта агрессия в старости только возрастет, потому что во время взросления еще не раз придется столкнуться с нанесением огромного вреда. Это не будет из серии "Петеритис тебя толкнул в детском саду".

Приглашаем каждого выполнить тест, который помогает в идентификации разного вида насилия, побуждает быть наблюдательным и не допустить признаки длительного насилия рядом с собой.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

В службе социальной помощи или в кризисном центре:

Центр Marta Улица Матиса 49-3, Рига T.: 67378539 E-mail: centrs@marta.lv Центр "Marta", филиал в Лиепае Проспект Курмаяс 11, Лиепая T.: 29195442 E-mail: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Улица Эзера 21, Rīga T.: 67012515, 67398383 E-mail: gimenes@krize.lv

Центр кризиса и консультаций Skalbes Улица Кунгу 34, Рига T.: 24551700, 27722292 E-mail: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Улица Талсу 39, Вентспилс T.: 63661515, 22012434 E-mail: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze Улица Райня 9f, Валмиера T.: 64220686 E-mail: valdardze@inbox.lv