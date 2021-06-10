TVNET grupa выиграла дело против Латвийской национальной оперы и балета

При рассмотрении доводов апелляции, изучении и оценке письменных аргументов Судебная палата по гражданским делам нашла апелляцию обоснованной, а иск - необоснованным и подлежащим отклонению.

Ранее департамент по гражданским делам Верховного суда (AT) отменил решение Рижского окружного суда за 2019 год, которое частично удовлетворило иск LNOB к компании TVNET, и вернул дело на новое слушание в Рижском окружном суде.

Ранее сообщалось, что суть спора заключается в том, что 4 августа 2014 года TVNET опубликовал на своем портале статью с заголовком Kā Latvijas Nacionālā opera kļuva par Putina galma publisko namu ("Как Латвийская национальная опера стала публичным домом для путинского двора"). Ее автор - человек, который пишет под псевдонимом Оливер Эвертс.

По мнению LNOB, автор выступил "неприемлемо грубо и оскорбительно" по отношению к LNOB и его руководству из-за сдачи в аренду оперных помещений под частное мероприятие Игоря Крутого. "Опубликовав упомянутые заявления, ответчик нарушил право истцов на защиту чести и достоинства, закрепленное в статье 95 Конституции, а также Закон "О печати и других средствах массовой информации", который запрещает публиковать информацию, задевающую честь и достоинство физического или юридического лица", - заявляли ранее представители LNOB.

Принимая во внимание, что TVNET отрицает факт нарушения, LNOB обратилась в суд.

Зита Лунде - на тот момент главный редактор портала TVNET - уже после суда первой инстанции прокомментировала, что портал не согласен с приговором и считает его полностью необоснованным. "Перечитывая аргументацию, возникает вопрос о том, понимает ли суд обязанности СМИ и журналистов, то есть - четко отличать мнения от новостей, что в данном случае было полностью соблюдено. Журналисты могут использовать различные средства художественной выразительности с целью пояснить свое мнение на понятном для читателя языке", - пояснила Лунде.

"Мнения - это жанр журналистики субъективных взглядов. Это не новости", - добавила бывшый главный редактор.

Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) ранее также оценила решение суда как юридически абсурдное и опасное. Наказание за слишком "сочные", по мнению суда, высказывания в колонке - опасный прецедент в практике латвийских судов, который серьезно угрожает одной из основ демократического государства - свободе слова.