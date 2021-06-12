Бьет - значит любит. Как на наше восприятие и действия влияют ложные стереотипы о домашнем насилии

Стереотипы влияют на взгляды и действия каждого прохожего, позволяя не замечать вещи или заставляя думать: если семья живет вместе, то все не так уж и плохо. "Мне также кажется странным, что, когда такие ситуации становятся известными большой публике, внимание людей часто направлено непосредственно на жертву, к тому же не в самом благоприятным и позитивным ключе: Что с тобой не так? Что ты сделал или не сделал правильно? Почему ты рассказываешь об этом публично?" - отмечает психотерапевт.

По ее мнению, одной из причин могло быть то, что

обществу гораздо легче понять, что делать с жертвой, чем с обидчиком - на жертву легче накинуться, пытаясь ее воспитать и "исправить".

"Во-вторых, в нашем обществе все еще существует очень высокая терпимость к насилию - есть вещи, которые люди все еще считают достаточно нормальными, и они не могут принять то, что кто-то жалуется на них публично. Дескать, у нас тоже так было, мы тоже так росли, и ничего страшного! Мне кажется, такая позиция включает в себя нежелание признать, что не все в жизни было так красиво для тех, "кто тоже так вырос". Мы не хотим признавать, что у нас что-то было не так, поэтому лучше придерживаться обычной модели, признавая ее достаточно хорошей. Существует нежелание менять привычные вещи и убеждения, поэтому насилие часто считается нормой в воспитании и отношениях".

Вот самые популярные заблуждения о домашнем насилии и комментарии специалистов об их разрушительных последствиях.

Psihoterapeite Karīna Strode ФОТО: Aija Krodere

Только физическое насилие - насилие, все остальное "не в счет"

"Это допущение заставляет нас меньше осознавать проблему, меньше оценить ее и меньше сосредотачиваться на ней. Однако следует помнить, что не только физическое насилие, но и другие формы насилия, включая эмоциональное, материальное и сексуальное, - чрезвычайно разрушительны для человека".

В личности жертвы есть что-то, что способствует насилию

"Это предположение побуждает общественность спешить "исправить" жертву, указывая, что ему или ей нужно изменить в себе, чтобы это не повторилось. Здесь также играет роль так называемая иллюзия контроля, которая заставляет нас думать: "это случилось с жертвой, потому что с ним что-то не так, но со мной этого не случится, потому что я не такой", - поясняет психолог, добавив, что это всего лишь иллюзия, потому что на самом деле мы не на сто процентов защищены от насилия.

Она отмечает, что абсурдно ожидать нормального поведения от жертвы в совершенно ненормальной ситуации. "Можно ли ожидать, что человек будет абсолютно рациональным, спокойным и будет принимать только взвешенные решения в кризисной ситуации? Следует понимать,