Пн, 14.06.2021
Слава и узнаваемость накладывают определенные обязательства. Популярных в обществе людей всегда ставят в пример, поэтому им очень тщательно нужно оценивать, что писать или говорить публично. Иногда помолчать - это определенно лучше, чем публично показать себя болваном. Том Лусис
Том Лусис

Бьет - значит любит. Как на наше восприятие и действия влияют ложные стереотипы о домашнем насилии

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Сталкиваясь с домашним насилием в семье, часть общества по-прежнему склонна не смотреть на проблему в целом, думая о том, как ее уменьшить, а искать виноватого. Очень часто в роли виноватого оказывается жертва. Возникает абсурдная ситуация, когда жертву обвиняет и обидчик, и общество, и она сама - так сказать, "три в одном". Карина Строде, когнитивно-поведенческий психотерапевт Центра психологии когнитивно-поведенческой терапии Intellego, объясняет, почему многие популярные стереотипы о домашнем насилии не соответствуют действительности и как они влияют на наше восприятие и действия.

Стереотипы влияют на взгляды и действия каждого прохожего, позволяя не замечать вещи или заставляя думать: если семья живет вместе, то все не так уж и плохо. "Мне также кажется странным, что, когда такие ситуации становятся известными большой публике, внимание людей часто направлено непосредственно на жертву, к тому же не в самом благоприятным и позитивным ключе: Что с тобой не так? Что ты сделал или не сделал правильно? Почему ты рассказываешь об этом публично?" - отмечает психотерапевт.

По ее мнению, одной из причин могло быть то, что

обществу гораздо легче понять, что делать с жертвой, чем с обидчиком - на жертву легче накинуться, пытаясь ее воспитать и "исправить".

"Во-вторых, в нашем обществе все еще существует очень высокая терпимость к насилию - есть вещи, которые люди все еще считают достаточно нормальными, и они не могут принять то, что кто-то жалуется на них публично. Дескать, у нас тоже так было, мы тоже так росли, и ничего страшного! Мне кажется, такая позиция включает в себя нежелание признать, что не все в жизни было так красиво для тех, "кто тоже так вырос". Мы не хотим признавать, что у нас что-то было не так, поэтому лучше придерживаться обычной модели, признавая ее достаточно хорошей. Существует нежелание менять привычные вещи и убеждения, поэтому насилие часто считается нормой в воспитании и отношениях".

Вот самые популярные заблуждения о домашнем насилии и комментарии специалистов об их разрушительных последствиях.

Psihoterapeite Karīna Strode ФОТО: Aija Krodere

Только физическое насилие - насилие, все остальное "не в счет"

"Это допущение заставляет нас меньше осознавать проблему, меньше оценить ее и меньше сосредотачиваться на ней. Однако следует помнить, что не только физическое насилие, но и другие формы насилия, включая эмоциональное, материальное и сексуальное, - чрезвычайно разрушительны для человека".

В личности жертвы есть что-то, что способствует насилию

"Это предположение побуждает общественность спешить "исправить" жертву, указывая, что ему или ей нужно изменить в себе, чтобы это не повторилось. Здесь также играет роль так называемая иллюзия контроля, которая заставляет нас думать: "это случилось с жертвой, потому что с ним что-то не так, но со мной этого не случится, потому что я не такой", - поясняет психолог, добавив, что это всего лишь иллюзия, потому что на самом деле мы не на сто процентов защищены от насилия.

Она отмечает, что абсурдно ожидать нормального поведения от жертвы в совершенно ненормальной ситуации. "Можно ли ожидать, что человек будет абсолютно рациональным, спокойным и будет принимать только взвешенные решения в кризисной ситуации? Следует понимать,

что, живя в системе угроз, жертва боится, недооценивает свои способности, его самооценка подрывается - человек больше не верит ни в себя, ни в других.

Такое поведение мешает нам проявить сострадание и вникнуть в ситуацию".

Насилие затрагивает лишь очень небольшую часть общества

На самом деле эта проблема затрагивает гораздо большую часть общества, чем мы думаем. Психолог отмечает, что осознание того, что это происходит только в небольшой части общества, способствует тому, что проблема остается незамеченной, и жертва клеймит себя: "Если у меня в голове есть мысль, что это влияет только на немногих, есть большая вероятность, что я этого не замечу".

В свою очередь,

если в моей семье будет насилие, я, скорее всего, буду чувствовать себя обитателем зоопарка или редким видом - мне будет стыдно, поэтому я с большей вероятностью попытаюсь скрыть это и никому об этом не рассказывать.

И если я об этом не рассказываю и никуда не сообщаю, то официальная статистика намного меньше, чем есть на самом деле. Образуется порочный круг".

То, что происходит в семье, остается в семье

То, что происходит в семье, это семейное дело, и его не следует "выносить" из дома. И тот, кто жалуется - плохой: это допущение настолько укоренилось в нашем обществе, что даже не нужно комментировать, как оно на самом деле влияет на наши действия, - говорит Карина Строде.

"Даже если мы решились что-то "вынести", мы часто страдаем от чувства вины, к тому же оценка общественности направлена в "одни ворота". А кому захочется испытать осуждение от окружающих и почувствовать себя "неудачником" или "нытиком", который не справляется со своей семейной жизнью?".

Выйти из насильственных отношений легко

Что-то не нравится? Уходи! В чем проблема? Все так элементарно. Если ты не ушел, то все не так уж и плохо - это популярное мнение в обществе. Уйти действительно непросто. Это опасно и сложно с финансовой точки зрения, - объясняет психолог.

"Прежде всего, необходимо помнить, что жертва живет в системе угроз - в постоянном страхе. Спросите себя, насколько легко вам было бы пройти мимо стоящего на вашем пути тигра, если бы вы осознавали, что он реальный и может причинить вам боль?

Может, лучше посидеть тихонько в углу и надеяться, что он не заметит тебя и не причинит тебе вреда?"

Уйти непросто, потому что это объективно опасно - психолог подчеркивает, что момент ухода - самый опасный момент в насильственных отношениях, это момент, когда насилие может обостриться. "Обидчик, который пытается все контролировать, видя, что жертва уходит, скорее всего, активизирует все средства, чтобы предотвратить это.

Кроме того, если есть условия, способствующие экономической зависимости, такие как маленькие дети или низкооплачиваемая работа, то возникает ряд материальных и бытовых проблем, которые делают жертву очень зависимой от обидчика. Жертве некуда пойти, нечего есть, нечем кормить детей. Если человек был изолирован от трудовой жизни, ему или ей может не хватать навыков. Плюс к этому есть психологические факторы - беспомощность и огромное чувство страха, которое не способствует убеждению, что все получится. К этому шагу нужно подготовиться заранее, и в этом может помочь адекватная и сильная помощь извне".

К сожалению, нередко бывает, что даже после того, как человек решился выйти из насильственных отношений, жертва через время возвращается в них. Карина Строде говорит, что когда люди участвуют в спасении жертвы, вкладывая свое время, усилия и другие ресурсы в помощь, в такой ситуации, будучи не в состоянии понять психологию жертвы, они обычно чувствуют себя преданными.

Бьет - значит любит

Часто чувства и жертвы, и обидчика неоднозначны. "В этот момент люди называют это любовью, и от ее имени можно многое сделать или не сделать. И этим часто манипулируют с обеих сторон", - комментирует психолог.

Одна из вещей, которая "привязывает" жертву к обидчику - это теплые чувства, воспоминания о привязанности или любви, которые были в прошлом, потому что каждый хочет поддержки и тепла.

"И происходит один психологический феномен: чем меньше человек получает все это в отношениях, тем более он голоден, и чем более он голоден и глубже он находится в системе угроз, тем меньше он видит другие возможности в своей жизни и он остается в существующих отношениях, надеясь там что-то получить. И если он иногда что-то получает - это то, что бывает в так называемых медовых месяцах после кризисов, когда появляются цветы и обещания любви, - то он тоже будет отчаянно этого держаться. Именно этот вечный голод способствует привязанности к насильственным отношениям", - развенчивает миф специалист.

Насилие происходит только в семьях из группы социального риска

Психолог отмечает, что этот стереотип, а также предположение о том, что насилие затрагивает лишь небольшую часть общества, напрямую влияют на поведение и самооценку тех, кто причастен к нему. "Жертва думает: "Что со мной не так, как со мной может происходить тоже самое, что и в этих - относительно плохих семьях?" И это также мешает обществу идентифицировать насилие, не относя проблему к женщине или к мужчине, живущим в достатке, потому что внешне нет никаких признаков того, что в их жизни могут быть проблемы.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ?

Приглашаем заполнить тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем проявлять бдительность и не пропускать признаки насилия.

В социальной службе самоуправления или кризисном центре:

Центр Marta

Улица Матиса, 49-3, Рига

Тел.: 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Проспект Курмаяс, 11, Лиепая

Тел.: 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Улица Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисно-консультационный центр Skalbes

Улица Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Улица Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Улица Райня, 9f, Валмиера

Тел.: 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv

Статья написана в рамках общественной инициативы IKEA "Откройте глаза на насилие".

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