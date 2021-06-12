Бьет - значит любит. Как на наше восприятие и действия влияют ложные стереотипы о домашнем насилии

К сожалению, нередко бывает, что даже после того, как человек решился выйти из насильственных отношений, жертва через время возвращается в них. Карина Строде говорит, что когда люди участвуют в спасении жертвы, вкладывая свое время, усилия и другие ресурсы в помощь, в такой ситуации, будучи не в состоянии понять психологию жертвы, они обычно чувствуют себя преданными.
Часто чувства и жертвы, и обидчика неоднозначны. "В этот момент люди называют это любовью, и от ее имени можно многое сделать или не сделать. И этим часто манипулируют с обеих сторон", - комментирует психолог.
Одна из вещей, которая "привязывает" жертву к обидчику - это теплые чувства, воспоминания о привязанности или любви, которые были в прошлом, потому что каждый хочет поддержки и тепла.
"И происходит один психологический феномен: чем меньше человек получает все это в отношениях, тем более он голоден, и чем более он голоден и глубже он находится в системе угроз, тем меньше он видит другие возможности в своей жизни и он остается в существующих отношениях, надеясь там что-то получить. И если он иногда что-то получает - это то, что бывает в так называемых медовых месяцах после кризисов, когда появляются цветы и обещания любви, - то он тоже будет отчаянно этого держаться. Именно этот вечный голод способствует привязанности к насильственным отношениям", - развенчивает миф специалист.
Насилие происходит только в семьях из группы социального риска
Психолог отмечает, что этот стереотип, а также предположение о том, что насилие затрагивает лишь небольшую часть общества, напрямую влияют на поведение и самооценку тех, кто причастен к нему. "Жертва думает: "Что со мной не так, как со мной может происходить тоже самое, что и в этих - относительно плохих семьях?" И это также мешает обществу идентифицировать насилие, не относя проблему к женщине или к мужчине, живущим в достатке, потому что внешне нет никаких признаков того, что в их жизни могут быть проблемы.
ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ?
Приглашаем заполнить тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем проявлять бдительность и не пропускать признаки насилия.
В социальной службе самоуправления или кризисном центре:
Центр Marta
Улица Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Улица Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисно-консультационный центр Skalbes
Улица Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Улица Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Улица Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
Статья написана в рамках общественной инициативы IKEA "Откройте глаза на насилие".