Густав Терзенс об отказе от повседневных пристрастий и смене привычек

- Какие у тебя откровения? Может быть, за это время ты научился печь хлеб, обновил сельский дом или пережил резкой поворот на природном фронте?

- Изменение привычек - всегда хороший вызов, так как никогда не предлагает быстрых решений. На меня в начале года напало воодушевление отдохнуть от повседневных пристрастий, связанных с едой, питьем, сном и спортом. 40 дней воздерживался от мяса, алкоголя и агрессивных занятий спортом. Начал осваивать и практиковать практики углубленного дыхания, и все вместе это оставило хорошее впечатление, но работы еще много.

- Некоторые время назад ты с семьей принял участие в вызове "Забег после восьми" и ввел в свой распорядок дня ряд новых привычек, связанных с экономией электроэнергии. Мотивация для такого шага у тебя появилась под влиянием пандемии или ты задумывался об этом и ранее?

- Должен признать, что именно кампания Energo pulss принудила меня обратить усиленное внимание на это дело. И со мной так - если я за что-то взялся, то обратного пути нет!

Что такое Energo pulss? Energo pulss - это уникальная программа оценки и анализа потребления электроэнергии, разработанная для клиентов Elektrum. Она дает возможность сравнить потребление электроэнергии в вашем доме с другими похожими домохозяйствами Латвии, предлагая оценку потребления электроэнергии в доме и советы для более эффективного использования энергии, не понижая привычный уровень комфорта.

- Как за время вызова изменились быт семьи и потребление электроэнергии?

- Изменились! Это ключевое слово. До этого просто по инерции платил счета, но сейчас вижу, как именно они образуются, и это дает определенное понимание и контроль за потенциально "ненужными" расходами и потреблением электричества.

- Остальные члены семьи были согласны принять новые условия игры? Новое поколение не протестовало?

- Новому поколению это было преподнесено как игра, что теперь мы друг за другом следим. Это, конечно, переросло в определенный суперконтроль и терроризм, например - отец, видишь, чайник кипятит слишком много воды, которую сам ты потом не пьешь.

- Что оказалось крупнейшим "вором" электричества в вашем доме?

- Холодильник. Морозилка. Узнал, что, когда ее наконец разморозишь и почистишь, снижается потребление электричества. Да и консультация по поводу того, что вообще так много не надо замораживать, пошла в дело.

- Что тебе самому показалось самым сложным в этом вызове?

Собраться и каждый месяц подавать показания счетчика, так как я привык этого не делать - просто платил ежемесячный выравненный платеж и все.

Густав Терзенс ФОТО: Пресс-фото

- Открыл ли ты для себя что-то новое, о чем раньше не задумывался?

- Холодильник, наверное, был самым большим открытием. Обнаружил также, что если на протяжении длительного времени соблюдать немного более экономный и наблюдательный режим - семейный бюджет уничтожается не так быстро! Привычки обладают большой силой - если их изменить, можно сэкономить до 10% от потребления электроэнергии домашним хозяйством.

- Соблюдаешь ли ты рекомендации экспертов и после участия в проекте? Какие из них основательно вписались в повседневную жизнь?

- Да! Я привык кипятить в электрическом чайнике столько воды, сколько необходимо прямо сейчас. У нас дома три телефона, планшет и два компьютера - раньше часто в розетках торчали зарядки с "пустыми" концами, но сейчас они безжалостно отсоединены.

- Твои рекомендации тем, кто еще только планирует взяться за экономию электричества - как это начать и как не потерять мотивацию в долгосрочной перспективе?

- Главное, чтобы это было игрой. Достижение этого - хорошая мотивация найти тайных "воров" энергии в домах. И детям же нравится играть!

Вот здесь можно выяснить показатель энергопульса своей квартиры и найти практические советы для способствования его нормализации, а в комментариях просим каждого поделиться своими идеями и проверенными на практике рекомендациями, как можно улучшить энергоэффективность.