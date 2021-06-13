Вс, 13.06.2021
Надеемся, что возобновление театральных представлений и других публичных мероприятий - это начало конца пандемии Covid-19. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Впервые в этом месяце больше людей получили первую, а не вторую дозу вакцины от Covid-19

Центр вакцинации в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В субботу, 12 июня, среди привитых от Covid-19 впервые в этом месяце было больше людей, получивших первую прививку, чем вторую, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

При этом общее количество людей, привитых за сутки, уменьшилось наполовину. Если в минувшую субботу привиты были 11 029 человек, то вчера - 5463 человека.

Вчера 2250 человек получили первую дозу Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, а 944 человека были вакцинированы вакциной производства Johnson & Johnson, для которой требуется всего одна доза. 2269 человек получили вторую дозу Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca.

Вакцинацию проводили 30 учреждений.

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 28% населения, а 22% населения завершили процесс вакцинации.

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