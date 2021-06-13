Впервые в этом месяце больше людей получили первую, а не вторую дозу вакцины от Covid-19

При этом общее количество людей, привитых за сутки, уменьшилось наполовину. Если в минувшую субботу привиты были 11 029 человек, то вчера - 5463 человека.

Вчера 2250 человек получили первую дозу Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca, а 944 человека были вакцинированы вакциной производства Johnson & Johnson, для которой требуется всего одна доза. 2269 человек получили вторую дозу Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca.

Вакцинацию проводили 30 учреждений.