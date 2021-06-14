Могут ли вас ограбить, пока вы за границей? Могут. Но это можно предотвратить

Преступление произошло на прошлой неделе с 4 по 11 июня. Поскольку частный дом не был оборудован сигнализацией или системой видеонаблюдения, воры разбили оконные стекла и беспрепятственно проникли на территорию чужой собственности.

Из дома украли 3000 евро наличными, несколько золотых цепочек, кулоны, кольцо и серьги. Воры не побрезговали и найденной в доме алкогольной продукцией и забрали с собой также виски, коньяк и водку. Всего нанесенный похитителями материальный ущерб оценивается в 6120 евро.

По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело, проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В то же время сотрудники правоохранительных органов призывают уделять больше внимания вопросам безопасности имущества, оснащению домов сигнализацией и/или камерами видеонаблюдения, которые могут помочь схватить нежелательных гостей и вернуть украденное имущество в случае кражи.

Сотрудники правоохранительных органов также рекомендуют просить доверенных лиц присматривать за домом во время длительного отсутствия и немедленно сообщать о подозрительных ситуациях.

В соответствии с частью третьей статьи 175 Уголовного закона кража, совершенная путем проникновения в квартиру или другое помещение, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или временным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.