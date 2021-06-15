У Байдена опять спросили, считает ли он Путина убийцей. Он ответил непонятно

Поводом послужило интервью Путина телеканалу NBC News, в котором тот в ответ на вопрос, убийца ли он, рассмеялся.

Байден ответил, что он смеется тоже. Затем, на уточняющий вопрос "Так он все же убийца?", он сказал следующее:

"Я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он в принципе признавал, что был им - были вещи, которые он мог бы сделать или делал. Однако когда мне задали этот вопрос в прямом эфире, я ответил честно. Но не думаю, что это имеет большое значение, говоря о встрече, которую мы собираемся провести".

Видео: интервью Джо Байдена

Также Байден заметил, что возможная смерть российского оппозиционера Алексея Навального в заключении стала бы трагедией.

"Смерть Навального станет дополнительным признаком, что Россия не намерена соблюдать базовые права человека. Это будет трагедией и только навредит отношениям Путина с остальным миром и со мной", - сказал Байден.

17 марта в интервью телеканалу ABC Джо Байден утвердительно ответил, считает ли он Владимира Путина убийцей. "Угу, да", - сказал тогда президент США. На следующий день Путин ответил детской поговоркой "Кто обзывается, тот сам так называется".