"У нас нет привычки убивать". Главное из интервью Путина Эн-би-си о Навальном, Байдене и отношениях с США

Журналист Эн-би-си в ответ привел пять примеров российского поведения в киберпространстве, о которых заявляли американские спецслужбы: вмешательство в президентские выборы в 2016 и 2020 годах, в использование и разработку вакцины от коронавируса, а также нападения на серверы SolarWinds и компании Microsoft.

В ответ Путин заявил: "Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, ‒ а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?"

Возможность обмена

Путина также спросили о возможности обмена заключенными между США и Россией, в частности, о судьбе американских граждан - Пола Уилана и Тревора Рида, получивших в России длительные сроки заключения.

"Ваш парень, морпех, - просто пьяница и хулиган, - сказал Путин о деле Тревора Рида, который был приговорен к девяти годам за сопротивление сотрудникам полиции. - Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле".

"Что касается возможных переговоров на этот счёт [обмен заключенными - ред.]‒ пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора. Пожалуйста, - сказал Путин. "Я знаю, что у нас есть некоторые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединённых Штатов Америки, то это несопоставимое количество", - также отметил он.

Путин упомянул о возможности обмена американских граждан на россиян, в том числе на пилота Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет заключения за контрабанду кокаина.

"Нечего на зеркало пенять"

Журналист Эн-би-си также попросил Путина ответить на обвинения Байдена в том, что Россия усиливает нестабильность в мире - и президент России заявил, что в этом виноваты как раз США. При этом Путин упомянул о действиях Вашингтона в Ливии, Афганистане и Ливии.

Возвращаясь к вопросу журналиста о преследовании инакомыслящих в России, Путин заявил, что США также приняли собственный закон об иностранных агентах. Он также упомянул аресты сотен подозреваемых в нападении на Капитолий и смерть одной из протестующих.

В ответ на слова ведущего о том, что механизм признания людей и организаций иностранными агентами используется в России для преследования оппозиции, Путин заявил, что подобные законы существуют и в США.