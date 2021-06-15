Tallink принял решение насчет паромной линии Рига - Хельсинки

Член правления Tallink Latvija Хиллард Таур указал, что, учитывая положительные темпы вакцинации в зоне деятельности компании, а также улучшение эпидемиологической ситуации и постепенную отмену ограничений на поездки, Tallink ожидает, что перемещение людей в Латвии и из нее может начать восстанавливаться с 1 июля.

При этом он отметил, что предприятие не восстановит временный маршрут Рига - Хельсинки в этом сезоне.

"Чтобы восстановить маршрут, который стал очень популярным в прошлом году, необходимо принять решение по крайней мере за месяц до начала движения, но, к сожалению, решения наших правительств об ослаблении ограничений на поездки все еще нестабильны", - сказал Таур.

Специалисты службы поддержки Tallink свяжутся со всеми путешественниками, которые забронировали поездку из Риги в Хельсинки, чтобы согласовать варианты ее переноса или возврата денег.