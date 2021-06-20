Побит 104-летний рекорд жары

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было 104 года назад - в 1917 году в Риге.

В первой половине дня в воскресенье воздух в столице прогрелся до +31 градуса. На большей части территории страны температура воздуха колеблется в районе +30 градусов.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в Латвии действует оранжевое предупреждение о жаре, но на понедельник и вторник по всей стране объявлено красное предупреждение об экстремальном уровне жары, а в Риге и в восточной части страны оно будет действовать до Лиго.

Синоптики сообщают, что в воскресенье по всей Латвии, за исключением некоторых мест на побережье, воздух прогреется до +30...+33 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, рекорды жары могут быть побиты и с 20 по 24 июня.

Галерея: лето в Латвии

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд на 21 июня также остался с далекого 1917 года, когда воздух прогрелся до +32,4 градуса. До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 22 июня, составляла +31,2 градуса в 1936 году, в то время как рекорд дня Лиго в +31,8 градуса был зафиксирован в 1964 году, а в Янов день до сих пор не было зарегистрировано выше +30,6 градуса - настолько жарко было 24 июня 1935 года.