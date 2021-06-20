Рекорды жары и ливни с грозами. Что ждет нас на Лиго?

Согласно прогнозам, с 20 по 24 июня национальный рекорд жары на соответствующую дату будет падать. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд на 20 июня 1917 года составляет +32,1 градуса, рекорд на 21 июня также остался с далекого 1917 года, когда воздух прогрелся до +32,4 градуса. До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 22 июня, составляла +31,2 градуса в 1936 году, в то время как рекорд дня Лиго в +31,8 градуса был зафиксирован в 1964 году, а в Янов день до сих пор не было зарегистрировано выше +30,6 градуса - настолько жарко было 24 июня 1935 года.

В понедельник и вторник на большей части страны ожидается жара до +31... + 34 градусов, а в Янов день и на Лиго такая сильная жара может сохраниться в восточной части страны, где прогнозируется самая высокая температура воздуха, а также в приграничных районах Латгале. Не исключено, что в Курземе и на побережье Видземе, с притоком более прохладного воздуха с моря, температура воздуха во время праздников значительно понизится.

Дожди

До понедельника только в некоторых местах в стране пройдут кратковременные дожди и грозы, во вторник облачность может усилиться, но в Янов день могут быть сильные грозы.

При большой жаре грозы часто бывают разрушительными - с вихрями, градом и проливным дождем. Предварительные данные показывают, что риск ураганного ветра в ближайшие дни в Латвии будет небольшим, но локально возможны разрушительные порывы ветра, сильный град и ливень. В праздничные дни в основном будет дуть слабый ветер. В местах, где не будет дождей, возрастет опасность засухи и пожаров.

После Янова дня в Латвии ожидается теплая или умеренно жаркая погода, местами временами пройдут грозы.