Затяжное похмелье: 7 причин, почему так происходит

Чаще всего дискомфорт возникает ночью и на следующее утро после употребления алкоголя, но он может продлиться и весь следующий день и даже дольше (что говорит о том, что организму уже не 18 лет и он работает не так хорошо, как раньше). Природа похмелья до сих пор не изучена до конца. Одна из главных причин - печени необходимо время, чтобы вывести алкоголь из организма, сообщает Cosmopolitan.

Если вы употребляете слишком много алкоголя или у вас проблемы с печенью, распад токсичных продуктов идет медленно, появляется похмелье. Тяжесть этого состояния зависит от количества выпитого алкоголя, а также и от других факторов.

Недостаток воды

Алкоголь выводит воду из организма, включая рвоту и диарею у тех, кто не рассчитал свои силы. Недостаток воды замедляет выведение алкоголя из организма. Поэтому, употребляя опьяняющие напитки и уже чувствуя похмелье, всегда необходимо не забывать о дополнительном потреблении воды.

Плохой сон

В состоянии алкогольного опьянения сон обычно не очень хороший. Чем больше вы пьете, тем хуже вы спите и тем хуже чувствуете себя утром (или даже на следующий день).

Темный алкоголь

Ароматизаторы и побочные продукты алкогольного брожения вызывают более тяжелое похмелье. Избегайте темных ликеров, рома и бренди и сократите потребление красного вина. Аналогичное количество водки или джина такого эффекта не дает.

Возраст

С годами клетки тоже стареют, и им необходимо больше времени, чтобы вывести алкоголь из организма так же эффективно, как раньше. Не думайте, что в 35 лет последствия могут быть такими же незначительными, как в 20 лет!

Неосознанная чувствительность

Некоторые люди гиперчувствительны к определенным веществам и даже не подозревают об этом. Например, к дрожжам, сахару, сульфитам. Это может усугубить похмелье и даже вызвать непереносимость алкоголя.

Пустой желудок

Употребление алкоголя без перекуса увеличивает вероятность похмелья и его побочных эффектов. Кроме того, алкоголь может повысить уровень сахара в крови. Помните - если вы планируете поднять бокал, поешьте перед этим или закусывайте между употреблением напитков.

Состояние здоровья

Имейте в виду, что нельзя выпивать, если есть какие-либо проблемы со здоровьем. Если вы все же так поступаете, есть риск, что проблемы со здоровьем усугубятся, а похмелье будет мучить вас не день и не два.